Тёммагэ: традиционная японская мужская причёска с пучком волос на макушке

Когда-то такую причёску носили самураи, а в наши дни пучок «тёммагэ» ассоциируется в основном с борцами сумо.

Причёска самураев

Традиционный пучок тёммагэ был характерной причёской самураев-мужчин в период Эдо (1603-1868), а впоследствии она распространилась среди более широкого населения и до сих пор используется борцами сумо. В период Эдо верхняя часть головы обривали, а оставшиеся волосы собирали в пучок. Однако с приходом западной культуры после Реставрации Мэйдзи 1868 года причёска тёммагэ стала считаться старомодной.

В современной Японии прическа тёммагэ ассоциируется с борцами сумо, которые носят ее, если у них достаточно длинные волосы; брить верхушку головы не обязательно, хотя некоторые могут сбривать волосы с макушки, чтобы было легче сформировать тёммагэ. На турнирах и других особых случаях именитым борцам укладывают волосы в более формальную причёску оитёммагэ (узел в виде листьев гинкго).



Ёкодзуна Оносато с причёской оитёммагэ на Большом турнире по сумо в Токио 16 января 2026 года (© Jiji)

Фотография к заголовку: На картине известного художника укиё-э Тосюсая Сяраку изображён актёр Кабуки, играющий роль высокопоставленного самурая (Предоставлено Токийским национальным музеем/Colbase)

