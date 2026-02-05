Тёммагэ: традиционная японская мужская причёска с пучком волос на макушке
Путеводительпо ЯпонииКультура История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Причёска самураев
Традиционный пучок тёммагэ был характерной причёской самураев-мужчин в период Эдо (1603-1868), а впоследствии она распространилась среди более широкого населения и до сих пор используется борцами сумо. В период Эдо верхняя часть головы обривали, а оставшиеся волосы собирали в пучок. Однако с приходом западной культуры после Реставрации Мэйдзи 1868 года причёска тёммагэ стала считаться старомодной.
В современной Японии прическа тёммагэ ассоциируется с борцами сумо, которые носят ее, если у них достаточно длинные волосы; брить верхушку головы не обязательно, хотя некоторые могут сбривать волосы с макушки, чтобы было легче сформировать тёммагэ. На турнирах и других особых случаях именитым борцам укладывают волосы в более формальную причёску оитёммагэ (узел в виде листьев гинкго).
Фотография к заголовку: На картине известного художника укиё-э Тосюсая Сяраку изображён актёр Кабуки, играющий роль высокопоставленного самурая (Предоставлено Токийским национальным музеем/Colbase)