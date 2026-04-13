Сятихоко: легендарное морское чудовище, которое защищает японские замки от пожаров

Рыбообразные морские существа с тигриными головами, сятихоко, считались защитниками от пожаров, и их изображениями часто украшали крыши японских замков.

Талисман, берегущий от пожаров

Сятихоко – это легендарное морское существо с головой тигра и телом рыбы. Чаще всего их парные изображения можно увидеть на крышах японских замков, чодно изображает самца, а другое – самку. Считалось, что сятихоко служат талисманом, защищающим замки от разрушительных пожаров. Иероглиф, обозначающий сятихоко (鯱), отражает химерическую структуру существа, сочетая элементы «рыба» (魚) и «тигр» (虎). Существует и сокращённое названия, сяти.

Особенно известны золотые скульптуры сятихоко замка Нагоя. При строительстве главной башни в начале XVII века её украсили золотыми сятихоко, демонстрирующими могущество рода сёгунов Токугава. Замок Нагоя был разрушен во время воздушных налётов Второй мировой войны, но башню с её сятихоко восстановили в 1959 году, и множество посетителей приходят в замок и в наши дни.



(© Бюро конгрессов и посетителей Нагои)

Фотография к заголовку: Сятихоко на крыше замка Нагоя (© Замок Нагоя)

