Госюин: памятные штампы из японских святилищ и храмов

Жизнь Японии в фотографиях

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В Японии популярно коллекционирование штампов госюин на память о посещениях святилищ и храмов.

Память о паломничестве

Госюин – это специальные штампы храмов и святилищ в Японии, которые приобретают на память о паломничестве. Обычно это бумага с красным штампом, на которой от руки чёрными чернилами написано название храма или святилища. Коллекционеры накапливают эти уникальные памятные документы в специальных книгах госюинтё, «тетрадях для госюин» которые можно приобрести в храмах или святилищах, а также в некоторых канцелярских и книжных магазинах.

В последние годы коллекционирование штампов стало в Японии популярным хобби, в том числе и среди молодёжи. При коллекционировании штампов следует проявить уважение к святыне, предварительно совершив поклонение в этом храме или святилище. За бумагу со штампом обычно взимается небольшая плата – например, около 500 йен.

Фотография к заголовку: Adobestock