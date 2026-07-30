Кадзоэдоси: традиционный японский способ указания возраста людей

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

До того как в Японию пришла традиция праздновать дни рождения, традиционным способом подсчёта возраста был кадзоэдоси, «счёт годов».

Новый год как точка отсчёта возраста

В Японии кадзоэдоси – это традиционный способ обозначения возраста людей. Согласно этой системе, распространённой также в Восточной Азии, каждый человек прибавлял один год к своему возрасту на Новый год, а не в день своего рождения. Младенцы при рождении считались годовалыми, поэтому родившийся в конце года младенец очень быстро достигал «двухлетнего» возраста.

В XIX веке началась модернизация Японии и этот обычай постепенно исчез, хотя законы 1902 и 1950 годов, призывавшие людей прекратить использование кадзоэдоси, свидетельствуют о том, что его ещё долго продолжали использовать. Некоторые люди и до сих пор пользуются им в некоторых ситуациях – например, для определения времени проведения церемоний Сити-го-сан для детей в возрасте семи, пяти или трех лет, празднований канрэки для людей в возрасте 60 лет и других возрастных этапов, и при указании якудоси, «плохих лет», то есть возраста, считающегося несчастливым.

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