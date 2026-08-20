Куртки хаппи: особая одежда для праздников в Японии
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Многие японские праздники обретают особенный вид благодаря красочным курткам хаппи, которые являются своего рода униформой участников.
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Ощущение праздничного товарищества
Хаппи – это традиционные японские куртки, которые чаще всего можно увидеть на праздниках, где их обычно носят организаторы и участники. Эти свободные куртки, как правило, отличаются яркими цветами и узорами, и часто на них имеется крупная надпись – например, 祭 (мацури), «праздник». Однотипная одежда усиливает чувство товарищества, когда все, кто несёт священный паланкин о-микоси или исполняет танец, одеты в одинаковые куртки.
Этот наряд изначально произошёл от одежды, которую первоначально носили слуги, ремесленники и рабочие в период Эдо (1603–1868).
Фотография к заголовку: © Pixta