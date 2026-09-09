Сугороку: старинная японская игра
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Искусство и развлечение
Сугороку – это японская настольная игра, напоминающая некоторые западные игры, такие как «змейки и лестницы». Игроки бросают кубик и перемещают свои фишки по доске. Игра стала особенно популярной в период Эдо (1603-1868), первоначально игровая доска иллюстрировала религиозные темы, но позже тематика стала очень разнообразной, включив в себя такие темы, как путешествия по известным местам или жизненный путь человека. Многие доски для сугороку отличались высококачественными художественными иллюстрациями.
В эту игру до сих пор часто играют дети, а некоторые современные версии посвящены манге или популярным телешоу. Традиционно игра ассоциируется с празднованием Нового года.
Узнать больше
- Информация о сугороку, предоставлена Национальной парламентской библиотекой Японии (на английском языке)
Фотография к заголовку: Настольная игра сугороку по роману о путешествии по тракту Токайдо между Эдо (совр. Токио) и Киото, который написал Дзиппэнся Икку, с иллюстрациями Утагавы Хиросигэ (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)