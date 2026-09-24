«Весёлые картинки из жизни животных» (Тёдзю гига): средневековый предшественник современной манги

Жизнь Японии в фотографиях

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Средневековые свитки «Тёдзю гига», изображающие резвящихся лягушек, кроликов и обезьян, которые ведут себя как люди, считаются предшественниками современной манги.

Древний предок комиксов манга

Классическое японское произведение искусства «Весёлые картинки из жизно животных» (Тёдзю гига), датируемое концом периода Хэйан (794-1192) и периодом Камакура (1192-1333) часто называют ранним предшественником современной манги. Оно состоит из четырёх свитков, которые сейчас хранятся в монастыре Косандзи в Киото, и наиболее известно своими юмористическими сценами с антропоморфными животными – например, там изображена лягушка, сбивающая с ног зайцы а ходе поединка сумо.

Неизвестно, кто создал эти оригинальные монохромные рисунки тушью, и, поскольку к ним не прилагается текст, неясно, было ли это развлечением или имело более глубокий смысл, но изображённые на свитках резвящиеся лягушки, кролики, обезьяны и другие существа хорошо известны и по сей день, появляясь на самых разных товарах, от сумок до чайных чашек – иногда в разноцветных вариантах.

Полное название произведения – «Весёлые картинки животных-людей» (Тёдзю дзимбуцу гига).

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Информация о Тёлзю гига от монастыря Косандзи (на английском языке)

Фотография к заголовку: Лягушка побеждает кролика в поединке сумо. Копия 1886 года Маэды Цуранари (© Colbase)