Холл национальных дней Expo: Ray Garden приветствует посетителей со всего мира

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

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В Холле национальных дней будут проходить национальные празднества всех стран и регионов, участвующих в выставке, он предоставляет уникальное архитектурное пространство для выступлений и презентаций.

Зелень и пространство для презентаций

Страны и регионы, участвующие в Expo 2025 Osaka Kansai, используют свои павильоны для демонстрации своей культуры, истории и многого другого, но они также по очереди отмечают национальные дни, которые также являются важной частью календаря Expo. Местом проведения этих мероприятий является Expo National Day Hall в зоне East Gate. Ray Garden, этот поразительный образец архитектуры принимает художественные выступления и другие мероприятия, связанные с национальными праздниками.

Павильон включает главную сцену со зрительным залом, вмещающим около 500 человек, включая гостей в инвалидных колясках. Также есть небольшая сцена, подходящая для выступлений классического японского театра Но, выставочное пространство, демонстрирующее традиционную культуру Японии, а также гостиная и обеденная зона на 280 мест. В конструкции также имеются длинные наклонные палубы, пересекающие фасад и простирающиеся от уровня земли до покрытой зеленью крыши; возвышающаяся стена зала отделана стеклом, что позволяет естественному свету проникать внутрь.

Ray Garden был спроектирован как дружелюбное, гостеприимное место, в соответствии с атмосферой Осаки, которая с древних времён была ключевым местом контактов Японии с другими странами. Организаторы надеются, что он станет местом рождения еще многих тёплых международных связей, которые продлятся долгие годы.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com