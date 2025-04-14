Авторский павильон Better Co-Being

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Тема: создание гармонии жизни

Павильон без крыши и стен создал профессор Мията Хироаки из Медицинской школы Университета Кэйо. Павильон расположен в уголке «Леса тишины» – зоны отдыха в центре выставочного комплекса.

Better Co-Being, «лучшее сосуществование» – это образ мышления, который идёт дальше, чем «благополучие», фокусируясь на настоящем и гармонизируя многообразное богатство каждого человека с будущим устойчивым развитием. Посетители сформируют уникальные группы и осмотрят художественные инсталляции и другие экспонаты. Цель состоит в том, чтобы вместе представить будущее посредством трёх «резонансных впечатлений»: «Резонанс между людьми», который позволяет посетителям пересмотреть свои собственные и чужие ценности; «Резонанс между людьми и миром», где посетители могут вместе создавать радуги; и «Резонанс между людьми и будущим», создающий образ будущего на основе видеоискусства.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com