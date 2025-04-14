EARTH MART: авторский павильон Коямы Кундо

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

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Тема павильона: Переплетение жизненных нитей

Павильон с соломенной крышей, в основу которого легла концепция «размышлений о жизни через еду», представляет собой «супермаркет фантазий». Продюсером павильона выступил Кояма Кундо, телевизионный сценарист и вице-президент Киотского университета искусств.

В павильоне представлено около 20 экспонатов, созданных в сотрудничестве с широким кругом заинтересованных лиц в сфере продуктов питания: от производителей до ведущих шеф-поваров и специалистов по технологиям в сфере продуктов питания. На «Этаже жизни» посетители могут пересмотреть то, что они считали само собой разумеющимся, и получить разнообразный опыт, который побудит их открыть для себя новые способы питания в таких областях, как «Жизнь овощей», «Самая съедобная рыба» и «Жизнь домашнего скота». На «Этаже будущего» будущее еды будет представлено с разных точек зрения через японские традиции, культуру и технологии, включая «Суши-ресторан, который смотрит в будущее» и «Сладости будущего, которые сделают всех счастливыми».

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com