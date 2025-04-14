Павильон Азербайджана

Путеводительпо Японии

Семь мостов к устойчивому будущему

Впечатляющий фасад с семью величественными арками. Они олицетворяют семь особенностей Азербайджана, включая многообразие культур, и символизируют мосты, соединяющие настоящее с будущим.

Гости павильона смогут погрузиться в атмосферу страны благодаря круговой 360-градусной проекции, представляющей природные богатства, начиная с нефти, а также традиции, спортивные достижения и туристические возможности. В прилегающих магазинах и ресторанах посетители смогут попробовать традиционные блюда и напитки.