Павильон Узбекистана

Путеводительпо Японии

Погрузитесь в общество будущего в саду из земли и дерева

Павильон под тематическим названием «Сад знаний: лаборатория для общества будущего».

Треугольное при взгляде сверху двухэтажное здание площадью около 750 квадратных метров. Фундамент выполнен из глины и кирпича, а крыша создана из примерно 280 деревянных элементов — все из экологичных перерабатываемых материалов. Дизайн, сочетающий традиции и инновации, символизирует леса Узбекистана.

Внутреннее пространство разделено на три тематические зоны: «Образование», «Инновации» и «Чистая энергия», демонстрирующие ориентированные на будущее проекты страны. Также представлена иммерсивная экспозиция с круговым 360-градусным 3D-изображением, позволяющая совершить виртуальный тур по достопримечательностям и традиционным ремеслам Узбекистана.