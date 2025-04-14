Павильон Туркменистана

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Воплощение видения процветания в гармонии с природой

Тема павильона — «Создавая лучшее будущее». Внешний облик здания вдохновлен пустыней Каракум, которая занимает примерно 70% территории страны, а треугольная крыша с закругленными углами символизирует «цикличность», «устойчивое развитие» и «поток жизни». На больших экранах фасада демонстрируются кадры жизни в гармонии с величественной природой, включая лошадей, скачущих по просторным степям.

Экспозиции распределены по этажам: первый этаж посвящен прошлому, настоящему и будущему, второй — инновациям, третий — культуре. Посетители смогут ощутить слияние традиционной культуры Центральной Азии с современными технологиями.

Туркменистан ЭКСПО-2025 в Осаке