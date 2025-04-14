Павильон стран Балтии (Латвия и Литва)

Путеводительпо Японии

Познакомьтесь с очарованием дремучих лесов стран Балтии

Совместный павильон Латвии и Литвы демонстрирует природное многообразие и культурное наследие балтийского региона.

Интерактивная инсталляция «Стена будущего» позволяет посетителям оставлять сообщения на сенсорном экране, которые затем оживают и становятся частью пространственного искусства. Милый талисман «Баравичка», созданный по образу белого гриба, ненавязчиво раскрывает всё богатство и изобилие балтийских лесов.