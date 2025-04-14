Павильон Болгарии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

К идеальному будущему вместе с природой

У Болгарии, которая представила Японии йогурт на выставке «Экспо в Осаке» в 1970 году, есть маскот «Лакто-тян», в основе которого лежат молочнокислые бактерии. Интерьер оформлен в стиле, напоминающем о кишечной флоре.

Павильон станет местом, где можно будет узнать об «эволюции вместе с природой для спасения жизней и создания устойчивого мира», а также пространством, где мечты и видения людей могут объединиться. Интерактивные экспонаты позволяют вам увидеть все: от окружающего мира до микромира, где живут бактерии.

Saving Zone

Национальный день: воскресенье, 18 мая.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com