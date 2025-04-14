Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Болгарии
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К идеальному будущему вместе с природой
У Болгарии, которая представила Японии йогурт на выставке «Экспо в Осаке» в 1970 году, есть маскот «Лакто-тян», в основе которого лежат молочнокислые бактерии. Интерьер оформлен в стиле, напоминающем о кишечной флоре.
Павильон станет местом, где можно будет узнать об «эволюции вместе с природой для спасения жизней и создания устойчивого мира», а также пространством, где мечты и видения людей могут объединиться. Интерактивные экспонаты позволяют вам увидеть все: от окружающего мира до микромира, где живут бактерии.
- Saving Zone
- Национальный день: воскресенье, 18 мая.
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com