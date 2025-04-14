Музей будущего: Мицубиси мирайкан

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Узнайте об истории жизни длиной в 4 миллиарда лет за 9 минут

Концепция – «Связать живую, сияющую Землю с будущим». Вход в павильон, напоминающий плавучий корабль-матку, осуществляется из подземного пространства, имитируя путешествие из неизведанных глубин океана в дальние уголки космоса.

Шоу «Путешествие к жизни» (JOURNEY TO LIFE), которое будет демонстрироваться на гигантском экране, представляет собой сжатую историю жизненного пути, охватывающего более 4 миллиардов лет или расстояние примерно в 75 миллионов километров, в мощный девятиминутный фильм. Мы предоставляем время и пространство для каждого человека, чтобы он мог представить себе будущее жизни.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com