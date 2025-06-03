Павильон международных организаций

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Служение развитию человечества без границ

Совместная экспозиция пяти международных организаций.

«Музей ЭКСПО», открывшийся в 2017 году на территории бывшей Всемирной выставки «Шанхай-2010», — единственный в мире музей, получивший официальное признание Международного бюро выставок и представляющий историю выставочных площадок прошлых лет. Выставочное пространство оборудовано большими ЖК-дисплеями и системой из 20 мониторов, отображающих историю всемирных выставок с момента проведения первой в Лондоне в 1851 году.

«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)» демонстрирует красоты десяти стран-участниц через VR-погружения в объекты всемирного наследия. Организована программа сбора печатей при посещении национальных павильонов для стимулирования осмотра всей выставки.

«Международный альянс по солнечной энергии (ISA)», объединяющий свыше 90 стран, посредством информационных стендов и видеороликов демонстрирует ключевую роль солнечной энергетики в обществе будущего.

«Международная организация по термоядерной энергии (ИТЭР)» при участии семи стран и регионов объясняет принципы работы «энергии будущего» с помощью макетов термоядерных реакторов и компьютерной анимации.

«Международный научно-технический центр (МНТЦ)», работающий над предотвращением распространения технологий оружия массового поражения, через видеоматериалы и сенсорные панели освещает совместную деятельность девяти стран, включая ЕС и Японию.

Зона обогащения жизни

Специальные дни Международный альянс по солнечной энергии (ISA): 23 июня (понедельник) Международная организация по термоядерной энергии (ИТЭР): 13 июля (воскресенье) Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): 8 августа (пятница)



Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com