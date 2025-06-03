Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон международных организаций
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Служение развитию человечества без границ
Совместная экспозиция пяти международных организаций.
«Музей ЭКСПО», открывшийся в 2017 году на территории бывшей Всемирной выставки «Шанхай-2010», — единственный в мире музей, получивший официальное признание Международного бюро выставок и представляющий историю выставочных площадок прошлых лет. Выставочное пространство оборудовано большими ЖК-дисплеями и системой из 20 мониторов, отображающих историю всемирных выставок с момента проведения первой в Лондоне в 1851 году.
«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)» демонстрирует красоты десяти стран-участниц через VR-погружения в объекты всемирного наследия. Организована программа сбора печатей при посещении национальных павильонов для стимулирования осмотра всей выставки.
«Международный альянс по солнечной энергии (ISA)», объединяющий свыше 90 стран, посредством информационных стендов и видеороликов демонстрирует ключевую роль солнечной энергетики в обществе будущего.
«Международная организация по термоядерной энергии (ИТЭР)» при участии семи стран и регионов объясняет принципы работы «энергии будущего» с помощью макетов термоядерных реакторов и компьютерной анимации.
«Международный научно-технический центр (МНТЦ)», работающий над предотвращением распространения технологий оружия массового поражения, через видеоматериалы и сенсорные панели освещает совместную деятельность девяти стран, включая ЕС и Японию.
- Зона обогащения жизни
- Специальные дни
- Международный альянс по солнечной энергии (ISA): 23 июня (понедельник)
- Международная организация по термоядерной энергии (ИТЭР): 13 июля (воскресенье)
- Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): 8 августа (пятница)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com
международные отношения международное сотрудничество ЭКСПО-2025 в Осаке