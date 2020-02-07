Как любоваться цветением сакуры? Рекомендации специалиста

Сакура в Японии

Путеводительпо Японии

Когда в Японии зацветает сакура, люди, кажется, не могут говорить ни о чём другом. Мы спросили генерального секретаря Японской ассоциации сакуры Асады Нобуюки, чем именно так привлекает сакура и как лучше всего провести сезон любования цветущими деревьями.

Приметы весны

Приближается весна, и в Японии все с нетерпением ждут, когда зацветёт сакура. Цветение сакуры, японской вишни, знаменует окончание зимы и предвещает приход тёплых дней.



Сакура у реки Мэгуро в Токио роняет лепестки в текущую воду

«Сомэй-ёсино, самая популярная разновидность сакуры, отличается более тёмными бутонами, однако в процессе цветения их цвет меняется и становится светло-розовым – рассказывает Асада Нобуюки, генеральный секретарь Японской ассоциации сакуры. – Мне нравится наблюдать за изменением цвета. Прекрасны облетающие лепестки, кружащие у земли, и удивительное впечатление создаёт облетевший цвет сакуры, устилающий водную гладь».

Асада подчёркивает, что период цветения – не единственное время, когда интересно наблюдать за деревьями. «Сакура цветет около 10 дней. Мне хотелось бы, чтобы люди не просто ждали момента, когда деревья покроются цветами, а наблюдали за всеми этапами жизни дерева в этот период».

Главная задача Японской ассоциации сакуры – распространение саженцев сакуры. Она также работает над защитой и высадкой новых лиственных деревьев. Ассоциацию хорошо знают в Японии благодаря путеводителю «100 лучших мест для наблюдения за цветением сакуры» – фундаментальному труду, который создан для тех, кто желает получить максимум впечатлений в сезон цветения деревьев. Асада – профессиональный арборист, он сам ухаживает за деревьями и осматривает саженцы, отобранные для передачи, а также изучает места, где будут расти деревья, и обучает садоводов.



Генеральный секретарь Японской ассоциации сакуры Асада Нобуюки



Люди на лодках наслаждаются цветением деревьев, растущих у крепостного рва императорского дворца в Токио

Многообразие сакуры

Сакура растёт на всей территории Японии. «Фронт цветения» сакуры сорта сомэй-ёсино достигает северной части архипелага в течение месяца. С одной стороны, это достаточно длительный отрезок времени, с другой стороны – весьма короткий. Сомэй-ёсино зацветают одновременно по всей ширине фронта цветения. Обычно цветы полностью распускаются через 5-10 дней после раскрывания почек. На территории от Кюсю до Токио цветение начинается ближе к концу марта, в то время как севернее, в префектуре Аомори и на Хоккайдо, сакура зацветает лишь в конце апреля. На Кюсю, где климат очень тёплый, растёт ещё одна разновидность сакуры – ямадзакура, которая зацветает в конце февраля, ещё до наступления весны на этом острове.



Цветущая сомэй-ёсино

Сорт сомэй-ёсино (Prunus x yedoensis) был изначально выведен в Японии. Однако дикорастущая сакура встречается и в других странах мира, таких как Китай, Непал и США. За эти годы было выявлено и окультурено множество разновидностей сакуры.

«Растения можно разделить на две группы: дикорастущие и культивируемые. В Японии произрастает 10 разновидностей дикой сакуры, включая такие виды как ямадзакура, осимадзакура, эдохиган и канхидзакура, причем последняя разновидность является эндемиком Окинавы. Считается, что в Китае можно встретить около 30 видов дикорастущей сакуры. На мой взгляд, привлекательность японской сакуры обусловлена огромным разнообразием сортов, которые культивируются в Японии с давних времен. Я уверен, что причина этому – особая связь, которую ощущают японцы с этими деревьями, с их загадочностью и их натурой, воплощающей быстротечность времени», – объясняет Асада.

Однако сакура далеко не всегда была символом Японии. В период Нара (710-794), когда Япония испытывала сильное влияние китайской культуры, под словом «цветы» в японской поэзии подразумевались цветы сливы, а не вишни. В период Хэйан (794-1192) красота цветов вишни вошла в моду и они начали появляться в поэзии, литературе и иллюстрированных свитках. Позже слово «цветы» стало синонимом цветов вишни, поскольку в период Эдо (1603-1868) наблюдался значительный прогресс в культивировании новых разновидностей сакуры, включая сорт сомэй-ёсино, который был создан в середине XIX века. Сакурой восхищаются по всей Японии, и это во многом обусловлено выносливостью вишнёвых деревьев и красотой их цветов. Цветы сакуры стали символом самой Японии.



Сидарэдзакура в парке Маруяма в Киото. Этот тип сакуры со свисающими ветвями принадлежит к сорту эдохиган

Как найти свою особую сакуру

Те, кто приезжает в Японию и хочет полюбоваться сакурой, могут подобрать место наблюдения в путеводителе на японском языке «100 лучших мест для наблюдения за цветением сакуры», который можно найти на сайте Японской ассоциации сакуры. В Токио лучшие места для наблюдения включают парки Уэно, Сумида, чьи сакуры известны еще с периода Эдо, и Коганэи, где можно увидеть 1700 деревьев сакуры 50 различных видов.

Будучи одним из авторов путеводителя, Асада надеется, что туристы, прочитав, непременно найдут место по своему вкусу. Путеводитель организован по географическому принципу, от севера (Хоккайдо) к югу (Кюсю и Окинава), но это не просто сухой ранжированный список мест. Статьи путеводителя описывают места, где сакура наиболее интересно гармонирует с окружающим пейзажем или помогает подчеркнуть естественную красоту местности, а также точки, где деревья находятся в наиболее ухоженном состоянии.



Пикник в парке Сумида в Токио

В наши дни туристы из разных стран мира непременно включают сакуру в маршруты своих весенних путешествий. Мы узнали у Асады лучший способ полюбоваться цветением сакуры при сжатом графике.

«Наблюдение за цветущими деревьями в Японии – это не просто рассматривание цветов. Сакура подразумевает встречи с друзьями и семьёй, приятное времяпрепровождение под сенью деревьев. Я надеюсь, что туристы, приезжающие посмотреть на сакуру, получат удовольствие не только от цветения, но и от этого общественного аспекта японской культуры. Я также рекомендую не ограничиваться известными местами. Если вы заметите одинокую вишню неподалеку от места, где вы остановились, понаблюдайте за ней тоже. Красота цветов меняется в зависимости от времени дня, с утра до вечера. Я искренне надеюсь, что каждый найдет для себя место, которое отпечатается в его памяти, место, которое он возьмет с собой домой в своем сердце».



Цветущая сакура на берегах реки Сиракава в районе Гион в Киото

Текст: Абэ Манами

Фотографии: Кодэра Кэй.

Фотография к заголовку: Цветущая сакура у реки Мэгуро в Токио

(Статья на японском языке опубликована 31 марта 2018 г.)

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