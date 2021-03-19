Сакура на северо-востоке Японии: лучшие места региона Тохоку

Сакура в Японии

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Для жителей Японии важнейшим признаком прихода весны являются распускающиеся бледно-розовые цветы сакуры. В этой статье мы расскажем о популярных местах, где можно полюбоваться цветами в регионе Тохоку – в префектурах Мияги, Ямагата и Фукусима.

Тысяча деревьев сакуры у реки Сироиси в префектуре Мияги

Лучшее время: с начала до середины апреля.



Розовые цветы прекрасно смотрятся на фоне голубого неба (фотография предоставлено Управлением торговли, промышленности и туризма города Огавара)

Река Сироиси протекает от города Огавара до Сибаты, где она впадает в реку Абукума. В начале апреля на 8,5-километровом участке берега реки расцветают 1200 вишневых деревьев сорта сомэй-ёсино, создавая впечатляющий вид на фоне заснеженного хребта Дзао. Этот вид характеризуют как хитомэ сэмбон-дзакура, отсюда «одним взглядом можно охватить тысячу деревьев сакуры», и он вошёл в список 100 лучших мест для любования цветением сакуры в Японии. Это и одно из лучших мест в префектуре Мияги для ханами, пикников под цветущей сакурой, оно очень популярно среди туристов.



Прогулочный катер на реке Сироиси (фотография предоставлено Управлением торговли, промышленности и туризма города Огавара)

В сезон цветения сакуры в городе Огавара проводится праздник сакуры Огавара, во время которого прогулочные катера курсируют вверх и вниз по течению вдоль 2,3-километрового участка реки между парком Сироисигава и Нирагамидзэки. Незабываемые впечатления получают посетители, любуясь цветами с катера, овеваемые весенним ветерком.

Вдоль берега реки также цветут нарциссы, их яркие жёлтые цветы придают пейзажу туннеля из цветущей сакуры дополнительные оттенки.



Цветы сакуры красиво контрастируют с нарциссами (фотография предоставлено Управлением торговли, промышленности и туризма города Огавара)

Сакура на холме в парке Эбосияма в префектуре Ямагата

Лучшее время: с середины до конца апреля.



Деревья парка Эбосияма над курортом с горячими источниками (фотография предоставлена Обществом продукции префектуры Ямагата)

Парк Эбосияма в Акаю-онсэн, курорте с горячими источниками, история которого насчитывает девять веков, пользуется популярностью среди любителей цветов. В начале периода Мэйдзи (1868-1912) город пострадал от пожаров и эпидемий, и некоторые из его жителей решили посадить в парке деревья сакуры с пожеланиями восстановления города. В парке сейчас 1000 деревьев 25 различных разновидностей. Он включён в список 100 лучших мест любования сакурой в Японии и в течение сезона цветения привлекает туристов со всего мира.

Парк Эбосияма расположен на территории города Нанъё в префектуре Ямагата, он является одним из немногих мест в Японии, где можно увидеть разновидность сакуры эдохиган, а также множество разновидностей сортов сидарэ-дзакура и сомэй ёсино. Очень впечатляет вид склона холма, полностью покрытого розовыми цветами. В ходе праздника сакуры Акаю-онсэн, который проходит во время цветения, проводятся традиционные музыкальные представления. Во время праздника ночью цветы подсвечивают, благодаря чему здесь царит сказочная атмосфера.



В парке Эбосияма растут деревья второго поколения знаменитых деревьев сакуры (фотография предоставлена Туристической ассоциацией города Наньё)

Удивительные виды берегов реки Каннондзи в префектуре Фукусима

Лучшее время: с конца апреля до начала мая.



Река Каннондзи несёт свои воды среди множества деревьев сакуры (фотография предоставлена ​​отделом туризма, торговли и промышленности города Инавасиро)

Около 200 деревьев сакуры сорта сомэй-ёсино растут на берегах спокойной реки Каннондзи. Здесь посетители могут прогуляться среди природного пейзажа, слушая тихое журчание реки и щебет птиц, это одно из лучших мест в префектуре Фукусима для любителей цветения сакуры.



Ночной пейзаж во время цветения (фотография предоставлена ​​отделом туризма, торговли и промышленности города Инавасиро)

В сезон цветения проводится ежегодный праздник Каннондзигава сакура мацури. В свете прожекторов цветы приобретают сказочный вид, местность становится непохожа на дневной умиротворяющий пейзаж. К радости пользователей Инстаграм, часть берега подсвечивается всеми цветами радуги, здесь есть и несколько лотков с блюдами местной кухни. В этом месте можно прекрасно провести вечер, наслаждаясь видом цветов, пивом и закусками.



Ночная радужная подсветка (фотография предоставлена ​​отделом туризма, торговли и промышленности города Инавасиро)

Репортаж и текст: Shoepress

Фотография к заголовку: Деревья вдоль реки Сироиси на фоне вершины Дзао вдалеке (фотография предоставлена ​​Отделом торговли и туризма города Огавара.)