Прогулка с видом на сакуру по Философской тропе Киото

Сакура в Японии

Путеводительпо Японии

Философская тропа – это пешеходная дорожка вдоль канала из озера Бива в районе Сакё-ку, Киото. Весной дорожка укрыта нежным розовым пологом цветущей вишни. Она ведёт к святилищу Кумано Някуодзи, одной из достопримечательностей города.

Под сенью цветущей сакуры

Философская тропа – это очаровательная пешеходная дорожка, по которой когда-то любили прогуливаться такие учёные, как Нисида Китаро и Танабэ Хадзимэ, члены знаменитой киотоской школы, философского движения, сложившегося в Киотском университете. Весной люди стекаются на аллею, чтобы полюбоваться более чем 500 цветущими вишнёвыми деревьями сомэй ёсино.



Каменные мостики дополняют живописный вид на канал и цветущую сакуру

Философская тропа протянулась примерно на 2 километра от Серебряного павильона Гинкакудзи до святилища Кумано Някуодзи, петляя вдоль одного из каналов, отводящих воду из озера Бива в Киото. Первоначально это была просто дорожка для технического обслуживания канала, но постепенно Философская тропа стала излюбленным местом для освежающих прогулок вдоль воды. Она проходит через район Киотского университета, в котором со времён эпохи Мэйдзи (1868-1912) предпочитают жить учёные и деятели культуры. Жители этого уголка древней столицы называли дорожку по-разному: Литературная тропа, Тропа размышлений и Философская тропа. Последнее название закрепилось в 1969 году, когда возникло движение за сохранение канала. Сегодня эта брусчатая дорожка считается одной из самых живописных в Японии.



Философскую тропу замостили в 1987 году

Вишнёвую аллею вдоль тропы заложили художник Хасимото Кансэцу (1883-1945) и его жена, посадив в 1922 году вдоль дороги несколько саженцев неподалёку от своего дома. Некоторые люди до сих пор называют эти вишнёвые деревья Кансэцу cакура. Идя по тропинке, так и хочется остановиться у каждого из множества старых каменных мостиков, перекинутых через канал, полюбоваться нежно-розовым пологом цветов наверху и насыщенно-зелёной травой, колышущейся в прозрачной воде внизу.



Строгость мостов, перекинутых через канал, хорошо контрастирует с великолепием цветения над ними



Ветви низко склоняются над каналом, словно любуясь своим отражением

Святилище Кумано Някуодзи

У южного входа на Философскую тропу расположено святилище Кумано Някуодзи. Оно было построено в 1160 году удалившимся от дел императором Го-Сиракавой (1127-1192; годы правления 1155-1158) в память о Кумано Гонгэн, трёх священных горах, которые, согласно поверью, являются воплощениями Будды. Это знаменитое место любования цветением сакуры, где Асикага Ёсимаса (1436-1490), восьмой сёгун из династии Асикага в период Муромати, устраивал праздники ханами.

Цветение вишни на территории храма великолепно, но если вы подниметесь по лестнице с восточной стороны святилища и немного пройдёте по горной тропинке, вы попадёте в Сад Ёкоэн и сможете насладиться насыщенно розовыми цветами растущей там сакуры сорта ёко.



Святилище Кумано Някуодзи расположено недалеко у южного входа на Философскую тропу



Цветущие вишни оживляют в пейзаж у главного здания святилища. Каждый год в первое воскресенье апреля здесь проводится Ока мацури, праздник цветения сакуры



Сад сакуры ёко покрывает склон холма розовой пеной цветов

Как добраться

Северный вход на Философскую тропу: на маршруте № 51 Kyoto City Bus или на городских автобусах № 17, 102, 203, отправляющихся от железнодорожной станции Дэматиянаги, до автобусной остановки Гинкакудзи-мити, и оттуда 5 минут пешком.

Южный вход на Философскую тропу: на городских автобусах № 93 или 204, отправляющихся от железнодорожной станции Дзингу-марутамати, до остановки Хигаси-тэнното и оттуда 5 минут пешком.

Текст: Фудзи Кадзуюки (96Box)

Фотографии: Куроива Масакадзу (96Box)

Фотография к заголовку: Полог цветущей вишни над Философской тропой