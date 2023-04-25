Сакура в Японии

Сезон ханами на севере Хонсю: префектуры Аомори, Иватэ и Акита

Культура Туризм

Когда в других частях Японии сезон цветения сакуры заканчивается, она начинает расцветать на севере страны, и туристы в конце апреля направляются в префектуры Аомори, Иватэ и Акита, чтобы полюбоваться знаменитыми пейзажами.
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Гора Иваки, преф. Аомори: лучшие в мире аллеи сакуры

Лучшее время: с конца апреля до начала мая

Сакуры в полном цвету (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ивакисан)
Сакуры в полном цвету (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ивакисан)

В Хиросаки, префектура Аомори, находится аллея сакуры, которая тянется примерно на 20 километров и ведёт к подножью горы Иваки. По словам местных жителей, она является самой длинной в мире. Проект аллеи осуществили местные жители, которые хотели посадить ряды сакуры у подножья своей любимой горы. К 1995 году за десять лет здесь было посажено 6500 вишнёвых деревьев. Здешний сорт сакуры часто встречается в холодных районах страны, он известен яркими оттенками цветов.

Заснеженная гора Иваки создаёт прекрасный фон для сакуры (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ивакисан)
Заснеженная гора Иваки создаёт прекрасный фон для сакуры (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ивакисан)

В зависимости от места осмотра на этой дороге можно увидеть самые разные пейзажи. Здесь можно найти много удивительных видов, некоторые из которых поражают своей красотой – ряды деревьев сакуры на фоне заснеженной горы Иваки, гора и цветущие деревья отражаются в воде, и гора Иваки как будто находится под водной поверхностью, есть также арка, образованная розовыми цветами на ветвях.

Лучшее время осмотра обычно приходится на период с конца апреля по начало мая, но время цветения сакуры зависит также от высоты над уровнем моря, поскольку усаженная деревьями дорога поднимается к подножью горы. Официальный вебсайт Туристической ассоциации Ивакисан (на японском языке) публикует часто обновляемые сообщения о лучшем времени просмотра в различных местах. Мы рекомендуем перед посещением свериться с информацией на этом сайте.

Пешеходная дорожка под аркой деревьев сакуры (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ивакисан)
Пешеходная дорожка под аркой деревьев сакуры (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ивакисан)

Сакура в Ёнай в городе Мориока, префектура Иватэ

Лучшее время: с конца апреля до начала мая

Ветви дерева хигандзакура изящно изгибаются вниз во время полного расцвета (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конвенций Мориоки)
Ветви дерева хигандзакура изящно изгибаются вниз во время полного расцвета (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конвенций Мориоки)

Водоочистная станция Ёнай, признанная национальным материальным культурным достоянием, расположена в городе Мориока, префектура Иватэ, и является старейшим муниципальным водоочистным сооружением в Японии. В ознаменование завершения строительства водопровода и канализации в 1934 году на территории станции были посажены девять деревьев плакучей сакуры сорта хигандзакура. Сейчас здесь растёт 32 таких дерева и это одно из известных мест любования цветущей сакурой.

Хигандзакура отличается изящно изгибающимися книзу ветвями, насыщенным розовым цветом её цветов и поздним цветением. Эти деревья охраняются и за ними ухаживают городские власти. Во время публикации статьи здесь росло около 50 деревьев, включая вишневые деревья хиган (бутоны розы) более обычного сорта. В пору полного расцвета пейзаж здесь великолепен, и можно легко забыть о том, что это на самом деле территория водоочистной станции.

Зайдя под плакучие сакуры сидарэдзакура, можно полюбоваться прекрасным видом (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конференций Мориоки)
Зайдя под плакучие сакуры сидарэдзакура, можно полюбоваться прекрасным видом (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конференций Мориоки)

Ежегодно около 30 000 посетителей приходят сюда полюбоваться цветением сакуры, при этом водоочистная станция Ёнай и по сей день функционирует, поэтому территория открыта для публики только в период полного расцвета. Точные даты размещены на сайтах станции и Ассоциации туризма и конференций Мориоки. На территории запрещено есть и пить, приводить домашних животных и сидеть, здесь можно только прогуляться среди этих изящных деревьев сакуры.

Прогулка по территории станции водоочистки (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конференций Мориоки)
Прогулка по территории станции водоочистки (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конференций Мориоки)

Жёлто-розовая дорога в деревне Огата, префектура Акита

Лучшее время: с конца апреля до начала мая

Розовые цветы сакуры оттеняют жёлтые цветы рапса нанохана (фотография предоставлена отделом общих дел деревни Огата)
Розовые цветы сакуры оттеняют жёлтые цветы рапса нанохана (фотография предоставлена отделом общих дел деревни Огата)

Проехав около 11 километров по шоссе префектуры 298, дороге сакуры и нанохана в деревне Огата, префектура Акита, посетители могут увидеть сочетание цветущих деревьев сакуры и жёлтых цветов рапса нанохана. Здесь растут три вида сакуры – сомэй ёсино с ярко окрашенными цветами, яэдзакура с многолепестковыми цветами и бэнидзакура, которую отличает ярко-розовый цвет цветов.

Яркое сочетание цветов сакуры и рапса нанохана возвещает приход весны (фотография предоставлена отделом общих дел деревни Огата)
Яркое сочетание цветов сакуры и рапса нанохана возвещает приход весны (фотография предоставлена отделом общих дел деревни Огата)

Впечатляюще выглядит прекрасный вид на 11 гектаров цветов рапса и около 3700 цветущих деревьев сакуры. Контраст розовых и жёлтых цветов и синева неба убедительно говорят о приходе весны.

В деревне проводится ежегодный праздник цветения сакуры и рапса нанохана с конца апреля до начала мая, когда они цветут одновременно. На полях устанавливают модели железных дорог, а в придорожном торговом центре продают различные местные деликатесы, производимые в префектуре Акита, в том числе пельмени гёдза, тесто для которых сделано из риса, выращенного в этой деревне.

Когда позволяет погода, на полях рапса можно увидеть модели паровых и электрических поездов (фотография предоставлена отделом общих дел деревни Огата)
Когда позволяет погода, на полях рапса можно увидеть модели паровых и электрических поездов (фотография предоставлена отделом общих дел деревни Огата)

Репортаж и текст: Shoepress

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