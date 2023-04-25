Сезон ханами на севере Хонсю: префектуры Аомори, Иватэ и Акита

Сакура в Японии

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Когда в других частях Японии сезон цветения сакуры заканчивается, она начинает расцветать на севере страны, и туристы в конце апреля направляются в префектуры Аомори, Иватэ и Акита, чтобы полюбоваться знаменитыми пейзажами.

Гора Иваки, преф. Аомори: лучшие в мире аллеи сакуры

Лучшее время: с конца апреля до начала мая



Сакуры в полном цвету (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ивакисан)

В Хиросаки, префектура Аомори, находится аллея сакуры, которая тянется примерно на 20 километров и ведёт к подножью горы Иваки. По словам местных жителей, она является самой длинной в мире. Проект аллеи осуществили местные жители, которые хотели посадить ряды сакуры у подножья своей любимой горы. К 1995 году за десять лет здесь было посажено 6500 вишнёвых деревьев. Здешний сорт сакуры часто встречается в холодных районах страны, он известен яркими оттенками цветов.



Заснеженная гора Иваки создаёт прекрасный фон для сакуры (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ивакисан)

В зависимости от места осмотра на этой дороге можно увидеть самые разные пейзажи. Здесь можно найти много удивительных видов, некоторые из которых поражают своей красотой – ряды деревьев сакуры на фоне заснеженной горы Иваки, гора и цветущие деревья отражаются в воде, и гора Иваки как будто находится под водной поверхностью, есть также арка, образованная розовыми цветами на ветвях.

Лучшее время осмотра обычно приходится на период с конца апреля по начало мая, но время цветения сакуры зависит также от высоты над уровнем моря, поскольку усаженная деревьями дорога поднимается к подножью горы. Официальный вебсайт Туристической ассоциации Ивакисан (на японском языке) публикует часто обновляемые сообщения о лучшем времени просмотра в различных местах. Мы рекомендуем перед посещением свериться с информацией на этом сайте.



Пешеходная дорожка под аркой деревьев сакуры (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ивакисан)

Сакура в Ёнай в городе Мориока, префектура Иватэ

Лучшее время: с конца апреля до начала мая



Ветви дерева хигандзакура изящно изгибаются вниз во время полного расцвета (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конвенций Мориоки)

Водоочистная станция Ёнай, признанная национальным материальным культурным достоянием, расположена в городе Мориока, префектура Иватэ, и является старейшим муниципальным водоочистным сооружением в Японии. В ознаменование завершения строительства водопровода и канализации в 1934 году на территории станции были посажены девять деревьев плакучей сакуры сорта хигандзакура. Сейчас здесь растёт 32 таких дерева и это одно из известных мест любования цветущей сакурой.

Хигандзакура отличается изящно изгибающимися книзу ветвями, насыщенным розовым цветом её цветов и поздним цветением. Эти деревья охраняются и за ними ухаживают городские власти. Во время публикации статьи здесь росло около 50 деревьев, включая вишневые деревья хиган (бутоны розы) более обычного сорта. В пору полного расцвета пейзаж здесь великолепен, и можно легко забыть о том, что это на самом деле территория водоочистной станции.



Зайдя под плакучие сакуры сидарэдзакура, можно полюбоваться прекрасным видом (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конференций Мориоки)

Ежегодно около 30 000 посетителей приходят сюда полюбоваться цветением сакуры, при этом водоочистная станция Ёнай и по сей день функционирует, поэтому территория открыта для публики только в период полного расцвета. Точные даты размещены на сайтах станции и Ассоциации туризма и конференций Мориоки. На территории запрещено есть и пить, приводить домашних животных и сидеть, здесь можно только прогуляться среди этих изящных деревьев сакуры.



Прогулка по территории станции водоочистки (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конференций Мориоки)

Жёлто-розовая дорога в деревне Огата, префектура Акита

Лучшее время: с конца апреля до начала мая



Розовые цветы сакуры оттеняют жёлтые цветы рапса нанохана (фотография предоставлена отделом общих дел деревни Огата)

Проехав около 11 километров по шоссе префектуры 298, дороге сакуры и нанохана в деревне Огата, префектура Акита, посетители могут увидеть сочетание цветущих деревьев сакуры и жёлтых цветов рапса нанохана. Здесь растут три вида сакуры – сомэй ёсино с ярко окрашенными цветами, яэдзакура с многолепестковыми цветами и бэнидзакура, которую отличает ярко-розовый цвет цветов.



Яркое сочетание цветов сакуры и рапса нанохана возвещает приход весны (фотография предоставлена отделом общих дел деревни Огата)

Впечатляюще выглядит прекрасный вид на 11 гектаров цветов рапса и около 3700 цветущих деревьев сакуры. Контраст розовых и жёлтых цветов и синева неба убедительно говорят о приходе весны.

В деревне проводится ежегодный праздник цветения сакуры и рапса нанохана с конца апреля до начала мая, когда они цветут одновременно. На полях устанавливают модели железных дорог, а в придорожном торговом центре продают различные местные деликатесы, производимые в префектуре Акита, в том числе пельмени гёдза, тесто для которых сделано из риса, выращенного в этой деревне.



Когда позволяет погода, на полях рапса можно увидеть модели паровых и электрических поездов (фотография предоставлена отделом общих дел деревни Огата)

Репортаж и текст: Shoepress