Термальные источники Кусацу: горный онсэн, где можно отдохнуть телом и душой

Японский онсэн: традиция купания в термальных источниках

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Район термальных источников Кусацу в префектуре Гумма считается одним из трёх наиболее знаменитых онсэнов, он известен не только во всей Японии, но и среди любителей горячих источников за рубежом. Здесь есть множество всевозможных гостиниц, а также дневные спа-центры и общественные купальни, это прекрасное место для знакомства с японской культурой онсэнов.

Один из лучших онсэнов в Японии

Район термальных источников Кусацу расположен на плато на высоте 1200 метров над уровнем моря, он известен самым большим объёмом выхода природных термальных вод в Японии. Помимо шести основных источников, находящимся под государственным управлением, есть еще 100 меньших источников. Этот спа-курорт в префектуре Гумма на протяжении столетий известен как популярное место для термальных ванн, и сегодня считается одним из трёх наиболее знаменитых районов горячих источников Японии наряду с районом Арима в префектуре Хёго, недалеко от Кобе и Осаки, и Гэро в префектуре Гифу, недалеко от Нагои. Ещё в период Мэйдзи (1868-1912) немецкий врач Эрвин Бельц представил его жителям западных стран, Кусацу и тогда был известен своими целебными водами и возможностями для отдыха на горячих источниках.

Главный источник Юбатакэ, самый большой источник Кусацу, находится в самом центре города. Здесь из щелей в камнях выплёскивается 5800 литров горячей воды каждую минуту. Жёлтая сернистая вода проходит через серию деревянных шлюзов для понижения температуры, где оставляет минеральные отложения ю-но хана, после чего распределяется по гостиницам рёкан. Главный источник называют ю-батакэ, «поле горячей воды», потому что он даёт смесь минералов ю-но хана, «цветы горячей воды».



Знаменитый источник Юбатакэ в Кусацу

В туристическом заведении «Нэцу-но-ю», расположенном перед Юбатакэ, шесть раз в день показывают шоу «Юмоми и танцы». Спектакль воспроизводит дзикан-ю (купание по времени), один из особых купальных обычаев Кусацу. В ходе дзикан-ю посетители ванны делают юмоми, «перемешивание горячей воды», энергично работая деревянными досками для понижения температуры воды, выливают на себя несколько вёдер горячей воды и затем погружаются в ванну по шею ровно на три минуты. Юмоми – своего рода разминка перед тем, как принимать обжигающую ванну из неразбавленной горячей воды. В ходе юмоми исполняют местную традиционную купальную песню «Кусацу-буси», воспевающую достоинства Кусацу и его источников – она служит для того, чтобы участники перемешивали воду в одном ритме.



Шоу юмоми проводят шесть раз в день

Одно из развлечений в Кусацу – прогулка от Юбатакэ по живописной улице Сай-но-кавара-дори с сувенирными магазинами и ресторанами до парка Сай-но-кавара. В парке есть термальный источник Они-но-тягама (Чёртов чайник) и другие. В дальней части парка расположена просторная каменная купальня под открытым небом с горячими источниками разных типов. Здесь можно отыскать тот тип ванны, который вам по душе, и неспешно расслабиться в умиротворяющей обстановке ванн.



Поток в парке Сай-но-кавара



Просторная ванна под открытым небом Сай-но-кавара

Как добраться в Кусацу из Токио

На автомобиле: по автомагистрали Канъэцу от Нэрима до развязки Сибукава-Икахо (103 км), а затем 60 км по автотрассам 17, 353, 145 и 292.

На поезде и автобусе: экспресс JR «Кусацу», около 2 часов 30 минут от станции Уэно до станции Наганохара-Кусацугути, затем 25 минут на автобусе до автовокзала Кусацу-онсэн.

На автобусе: Автобус-экспресс «Дзёсю Мэгури» отправляется от автовокзала Басута-Сигдзюку на южном выходе станции Синдзюку. Время в пути от 3 часов 30 минут до 4 часов.

Официальный веб-сайт: Сайт портала Кусацу-онсэн (на японском языке; в меню можно выбрать английский перевод сайта)

Фотография к заголовку: «Поле горячих источников» Юбатакэ в районе термальных источников Кусацу

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