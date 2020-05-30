Онсэн Нюто в префектуре Акита: геотермальные ванны среди живописных гор

Путеводительпо Японии

В деревне онсэнов Нюто есть восемь гостиниц с купальнями, в каждой из которых царит своя самобытная атмосфера. Здесь можно спокойно понежиться в горячей ванне под открытым небом, любуясь горными пейзажами под плеск речных перекатов.

Восемь уединённых онсэнов в горном лесу

Нюто-онсэнкё, деревня онсэнов Нюто, находится в долине реки Сэндатигава, которая впадает в озеро Тадзава в северных предгорьях горы Комагатакэ. Она расположена западнее 1478-метровой горы Нюто, давшей в послевоенное время название этой деревне. В течение дня отсюда можно совершить поход к высотным болотам Тасиротай, которые находятся недалеко от вершины горы Нюто, буквально «сосок», названной так из-за своей формы.









Деревня Нюто-онсэнкё – это семь гостиниц с купальнями: Цуруною-онсэн, Таэною, Огама-онсэ, Каниба-онсэн, Магороку-онсэн Курою-онсэн и Кюкамура Нюто онсэнкё, которые расположены у реки Сэндацугава. Восьмая гостиница, Цуруною-бэккан, расположена глубже в горах. Каждая из этих гостиниц, расположенных в первозданном горном лесу, имеет свой собственный источник, все они предлагают различные типы термальных вод и ванн.

В каждой из гостиниц посетители могут насладиться своей особой атмосферой –например, до Цуруною-онсэн можно пройти по подвесному мосту, а Таэною построен в стиле японского модерна. Огама-онсэн находится в здании бывшей школы, перевезенном на это место, Курою-онсэн окружает роща японского бука, а в Магороку-онсэн есть несколько различных купален. Каниба-онсэн находится в самой глубине леса.









В каждой из гостиниц можно принять ванну днём, не останавливаясь в ней. Автобусы «Юмэгури» весьма удобны, и проездной билет «Юмэгури пасу» (1800 йен), предназначенный для тех, кто останавливается на ночь в одной из гостиниц, поможет вам проехать и к другим горячим источникам этого района, он допускает неограниченное количество поездок на автобусах «Юмэгури».









Как добраться к онсэнам Нюто из города Акита?

На автомобиле: по скоростной автомагистрали Акита до развязки Омагари (43 км от Акита-тюо, около 30 минут), затем по государственным дорогам 105 и 341 до префектуральных дорог 127 и 194 (60 км, около 90 минут).

По железной дороге и автобусом: Скоростной поезд JR Акита Синкансэн до станции Тадзавако (менее 60 минут), потом на автобусе

Ассоциация термальных источников Нюто

Тел.: 0187-46-2244 (Деревня онсэнов Кюкамура Нюто)

Вебсайт (на английском языке)

Фотография к заголовку: Купальня Цуруною в деревне онсэнов Нюто

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