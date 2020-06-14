Такаю-онсэн в префектуре Фукусима: целебные серные источники

Путеводительпо Японии

Источники Такаю, расположенные в холмистой западной части города Фукусима, напоминают посетителям о неспешном лечении в онсэне, как в старину. На этих отдалённых от городской суеты серных источниках царит спокойная деревенская атмосфера.

Такаю – старинная традиция лечения термальными водами

С автомагистрали Бандай-Адзума Скайлайн открываются великолепные виды на пути в предгорья Адзума, западнее от центра города Фукусима. Рядом с пунктом оплаты автотрассы, на высоте около 750 метров над уровнем моря находится Такаю-онсэн. Посещение этого онсэна, отметившего в 2007 году своё 400-летие, – это хороший повод для неспешной поездки в префектуру Фукусима.



Хижина с соломенной крышей, в которой находится ванна Тамагою

Такаю-онсэн отличает то, что он в основном ориентирован на принятие ванн по медицинским причинам, а не для только чистого удовольствия. Еще в период Эдо (1603-1868) Такаю не стали превращать в развлекательный район. С тех пор он сохранил деревенскую традицию лечения горячими источниками. В отличие от других районов термальных вод, которые стремятся развивать туризм, Такаю сохраняет старомодный вид.



Тайки-но-ю, ванна в гостинице Адатия

В этом районе девять источников, каждый из которых наполняе ванны в одной из восьми гостиниц, таких как «Адзумая» и «Тамагою», а также в общественной купальне «Аттакаю». Во все ванны вода попадает естественным образом из источника. Поскольку источники разные, различаются температура и минеральный состав воды в разных ваннах. Все виды воды имеют молочно-белый цвет, характерный для серных источников, и они, как говорят, помогают при лечении гипертонии, атеросклероз и диабета. Традиционно считается, что для результата требуется как минимум 10-дневное пребывание здесь, поэтому рекомендуют побыть здесь подольше. В общественной купальне «Аттакаю» в центре посёлка все ванны находятся на открытом воздухе, с раздельными ваннами для мужчин и женщин, а также арендуемыми ваннами для частного использования.



Фудо-но-ю, ванна в гостинице Адатия



Ванны под открытым небом в общественной купальне «Аттакаю»

Как добраться до Такаю-онсэн (изТокио)

На автомобиле: От въезда Кавагути на автомагистраль Тохоку до Фукусима-Ниси (254 км), около 3 часов, а затем 17 км по обычной дороге до Такаю-онсэн, около 30 мин.

На поезде и автобусе: По линии JR Тохоку синкансэн от станции Токио до станции Фукусима, 1 час 30 минут. Гостиницы Такаю-онсэн находятся примерно в 15 км от станции Фукусима. До них можно добраться на автобусах «Фукусима кёцу» (40 минут) или на такси (30 минут). Некоторые гостиницы также предоставляют бесплатные автобусы.

Туристическая ассоциация Такаю-онсэн

Тел.: 024-591-1125

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Фотография к заголовку: Ванна в хижине с соломенной крышей в Тамагою (предоставлена туристической ассоциацией Такаю-онсэн)