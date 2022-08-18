Термальные источники Окухида онсэнго: лучшие в Японии ванны под открытым небом

Путеводительпо Японии

Термальные источники района Окухида онсэнго в горах префектуры Гифу считаются лучшим местом открытых ванн ротэмбуро во всей Японии. В пяти деревнях этого региона можно искупаться в разных минеральных водах и полюбоваться живописными видами японских Северных Альп.

Древние источники у подножья Северных Альп

К западу от горы Хотака в Такаяме в префектуре Гифу находится известный всем любителям онсэнов в Японии район Окухида онсэнго. Он включает деревни Хираю, Фукудзи, Синхираю, Тотио и Синхотака, здесь около 140 различных купален, и почти в каждой есть ротэмбуро – ванны под открытым небом. Принимая ванны, можно любоваться великолепными вершинами японских Северных Альп высотой более 3000 метров. Благодаря изобилию прекрасных источников район Окухида онсэнго считается лучшим в стране.



Ванна для ног на плато Накао в Синхотака

Если вы едете в предгорья из Такаямы в префектуре Гифу, то сначала увидите горячие источники Хираю. Это старейшее известное место горячих источников в регионе, и здесь можно посетить старинные купальни с особыми видами ванн под открытым небом ротэнбуро, сделанных из кипарисовика хиноки или из камня. Для туристов здесь также есть множество сувенирных магазинов.



Ванна в Хираю

Далее к северу в долине находится посёлок Фукудзи, расположенная вдоль реки Такахара (на этом участке её также называют рекой Хираю). Этот посёлок известен старыми постройками и пропитан духом старинной Японии, его можно назвать одним из самых атмосферных сокровенных мест региона. Поблизости есть медвежий парк Окухида, где обитает около 100 медведей.

Чуть ниже по течению находится Синхираю, самый большой участок с горячими источниками, простирающийся у подножья горы Якэдакэ с востока. Здесь есть много купален, которые можно посещать и большими группами, в этом районе есть что посмотреть и чем заняться.

Посёлок Тотио расположен в месте слияния рек Хираю и Гамата, здесь есть гестхаусы и закусочные, где подают блюда, приготовленные из пресноводной рыбы и местных горных овощей. Река Гамата известна по всей Японии как хорошее место для рыбалки, и приезжающие могут не только искупаться, но и порыбачить на берегу реки во время своего пребывания здесь.



Женский купальный комплекс в Кодзин-но-ю в Тотио

Выше по долине Гамата находятся горячие источники Синхотака, расположенные у подножья горного хребта Хотака. Даже очень утомившийся путешественник сможет забыть об усталости, любуясь видом на вершины Яригатакэ (пятая по высоте гора в Японии, высота 3180 м) и Касагатакэ (2898 м) и сидя в парящем горячем бассейне ротэмбуро.



Купание на берегу реки в Синхотака

Как доехать в Окухида онсэнго (из Токио)

На автомобиле: от транспортной развязки Такаидо на скоростной автомагистрали Тюо едьте до развязки Окая, а затем по скоростной автомагистрали Нагано до развязки Мацумото (около 210 км, менее 3 часов). Далее по обычным дорогам следуйте по национальной автотрассе 158 примерно 47 километров (около часа), чтобы добраться до Хираю-онсэн.

от транспортной развязки Такаидо на скоростной автомагистрали Тюо едьте до развязки Окая, а затем по скоростной автомагистрали Нагано до развязки Мацумото (около 210 км, менее 3 часов). Далее по обычным дорогам следуйте по национальной автотрассе 158 примерно 47 километров (около часа), чтобы добраться до Хираю-онсэн. На поезде и автобусе: сядьте на поезд JR Хокурику синкансэн от станции Tokyo до станции Нагано (около 1 часа 20 минут), а затем по линии JR Синонои до станции Мацумото (около 80 минут). Также от станции Синдзюку в Токио до Мацумото ходит поезд, время в пути около 2 часов 45 минут. Из Мацумото доехать на автобусе Нохи до остановки Хираю онсэн (около 90 минут).

сядьте на поезд JR Хокурику синкансэн от станции Tokyo до станции Нагано (около 1 часа 20 минут), а затем по линии JR Синонои до станции Мацумото (около 80 минут). Также от станции Синдзюку в Токио до Мацумото ходит поезд, время в пути около 2 часов 45 минут. Из Мацумото доехать на автобусе Нохи до остановки Хираю онсэн (около 90 минут). Вебсайт Туристической ассоциации Окухида онсэнго (на английском языке)

Фотография к заголовку: Горячие источники Синхотака (предоставлено Туристической ассоциацией Окухида онсэнго)