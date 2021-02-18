Термальные источники Тоцукава: онсэны и богатая горная природа

Путеводительпо Японии

Природные свободно текущие термальные источники в одном из самых отдалённых уголков префектуры Нара – прекрасное место, чтобы уединиться от остального мира и по-настоящему отдохнуть. Гостиницы и купальни предлагают множество открытых ванн ротэмбуро, где посетители могут расслабиться, любуясь видом на зелёную долину.

Горячие источники в глубине гор Кии

В уединённой самой южной части префектуры Нара, на границе с префектурами Вакаяма и Миэ находится деревня горячих источников Тоцукава-онсэнго. Три горячих источника – Тоцукава, Камию и Тосэндзи, на которых появился этот удалённый горный курорт, находятся в центре полуострова Кии, в долине среди пиков горного хребта Кии. Деревня Тоцукава, признанная Министерством окружающей среды национальным народным курортом, по большей части представляет собой нетронутую природную среду: 96% территории деревни – это естественный лес.

В 2004 году все курорты с горячими источниками объявили об отказе от хлора и использовании в своих ваннах только родниковой воды без рециркуляции. В деревне есть около 20 различных гостиниц, а также четыре общественных купальни для посетителей, которые хотят насладиться ванной просто по пути.



Район горячих источников Тоцукава на берегу водохранилища

У горячих источников Тоцукава, расположенных на берегу водохранилища плотины Футацуно, к югу от администрации деревни посетители найдут множество гостиниц-рёкан и магазинов. Сам источник, который, как считается, в конце XVII века обнаружил углежог, расположен выше по течению реки Камию, притока Тоцукавы. Шелковистая вода онсэна приятна для кожи и, как говорят, помогает людям, страдающим от болезней пищеварения и диабета при употреблении внутрь.



Иори-но-ю, общественная купальня в районе Тоцукава

Горячие источники Камию расположены выше по течению реки Камию, в самых глубоких горах на территории деревни. Летом здесь царит атмосфера полного уединения, когда после захода солнца местность освещают только звёзды и множество светлячков, порхающих в воздухе. Ванны на открытом воздухе, расположенные в высохших руслах рек, помогают ощутить единение с природой.

Горячие источники Тосэндзи расположены в ущелье в центре территории деревни Тоцукава. В глубокой долине, окружённой пышной зеленью, можно любоваться великолепными видами. Другие туристические достопримечательности в этом районе – подвесной мост Танидзэ длиной 297 метров, один из самых длинных пешеходных подвесных мостов Японии, и 32-метровые водопады Сасанотаки.



Вход в общественную купальню Таки-но-ю в Тосэндзи



Ванна под открытым небом (ротэмбуро) в Таки-но-ю

Как добраться к району онсэнов Тоцукава онсэнго из Осаки

На автомобиле: по скоростной автомагистрали Хансин до развязки Мацубара, по скоростной дороге Ханва до развязки Михара и по дороге Минами-Ханна до выезда Синдо (около 26 км от Мацубары, чуть более 20 минут). Съехав, следуйте по дороге Кэйнава (национальная автотрасса 24) до развязки Годзё (около 19 км, 20 мин); повернуть направо на национальную трассу 310 к национальной трассе 168 до Тосэндзи-онсэн (около 65 км, 1 час 30 минут).

На поезде и автобусе: от станции Намба сесть на экспресс «Кинтэцу» и проехать 35 минут до станции Ямато Яги. На Ямато Яги сесть на автобус компании «Нара коцу» и ехать 4 часа до остановки перед администрацией деревни Тоцукава (каждый день едет только три автобуса – в 09:15, 11:45 и 13:45).

Вебсайт Туристической ассоциации Тоцукава (только на японском языке)

Вебсайт Путеводитель по деревне Тоцукава

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