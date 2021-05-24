Святилища Дэва-сандзан в префектуре Ямагата: заповедник традиций культа гор

Путеводительпо Японии

В глубине гор в северной префектуре Ямагата длинная лестница из 2446 каменных ступеней ведёт стойких посетителей к пятиэтажной пагоде, в таинственный мир древнего культа гор, восходящего к доисторическому периоду Дзёмон.

Три священные горы, связанные с древнейшей формой веры в Японии

Дэва-сандзан, три священные горы региона Дэва, расположены в центре префектуры Ямагата. Это гора Гассан (1984 м), гора Юдоно (1504 м) и гора Хагуро (414 м).

Обладающая изящной формой гора Гассан с древнейших времен была священной горой. Долгое время считалось, что её огромные валуны и впечатляющие скальные образования обладают чудодейственной силой. На горе Юдоно также есть священные красновато-коричневые валуны, а гора Хагуро известна своими деревьями-долгожителями и глубокими древними лесами. С доисторического периода Дзёмон поклонение природе в Японии основывалось на вере в то, что духи обитают повсюду, в горах и морях, в деревьях и скалах, и три горы Дэва являются яркими примерами того, как эта вера сохранялась на протяжении веков.

На каждой из этих трёх гор есть синтоистское святилище: Гассан, Юдоносан и святилище Идэха на вершине горы Хагуро. Вместе эти три святилища называются Дэва-сандзан, Три горы Дэва. К святилищам Гассан и Юдоносан нельзя попасть зимой, когда высокие горы покрыты глубоким снегом, и на территории святилища Идэха на горе Хагуро есть специальное общее святилище, посвящённое божествам всех трёх гор, которое называется Сандзин-госайдэн. Добраться до него можно, поднявшись на гору Хагуро по платной дороге, но чтобы испытать мистическое чудо, очаровавшее древних горных аскетов, лучше выбрать пешеходный маршрут.



Путь к священной горной вершине

Самая древняя пятиярусная пагода в регионе Тохоку

Если войти через ворота Дзуйдзиммон на территорию священной горы Хагуро, вы увидите перед собой каменную лестницу из 2446 ступеней, протянувшуюся примерно на 1700 метров вдоль склона горы. Ступени строились в течение 13 лет в период Эдо (1603-1868 гг.). Обычно подъём на вершину занимает около часа.

Первый участок лестницы спускается по крутому склону, обрамлённому древними кедрами, которым, как говорят, несколько сотен лет. Этот маршрут ведёт к самой старой пятиярусной пагоде в регионе Тохоку, построенной более 600 лет назад. Пагода высотой 29 метров представляет собой изящное деревянное сооружение, крыша каждого яруса покрыта тонкими деревянными дощечками в традиционном стиле кокэрабуки. В 1966 году пагода была признана национальным достоянием.

Рядом с пагодой находится огромная японская криптомерия (Cryptomeria japonica) с сетью корней длиной 10,5 метра и окружностью ствола 8,25 метра, возраст которой оценивается в тысячу лет. Это дерево-великан, известное как Дзидзисуги, Криптомерия-старец, внесено в список природных памятников Японии.



Пятиярусная пагода в древнем лесу

За пагодой маршрут круто уходит вверх. Если присмотреться, вы увидите, что каменные ступени украшены различными орнаментами, в том числе с мотивами тыквы и бутылки сакэ токкури. Легенда гласит, что всего здесь 33 мотива, и если вы их найдёте, то ваши сокровенные желания сбудутся. Поиск рисунков может немного скрасить напряжённое восхождение. В чайной лавке по пути можно немного освежиться и передохнуть.

В конце длинного крутого подъёма находится Сандзин-госайдэн. В нём три входа, по одному для каждого из трёх горных святилищ: Гассан в центре, Идэха справа, и Юдоносан слева. Большое здание увенчано соломенной крышей толщиной 2,1 метра, а внутри оно полностью покрыто лаком. Храм Гассан посвящён божеству Цукуёми-но-микото, который является воплощением Луны и богом календаря. В святилище Идэха почитают Идэха-но-ками, местное божество региона Дэва, а святилище Юдоносан посвящено великому горному богу Оямацу-но-ками.

Перед общим святилищем расположен Зеркальный пруд (Кагами-икэ), получивший своё название из-за того, что при сооружении были выкопаны сотни бронзовых зеркал. Предполагают, что они в своё время оказались там в качестве подношений набожных паломников. Сам пруд окружает мистическая атмосфера, долгое время он сам по себе являлся объектом поклонения.



Святилище Сандзин-госайдэн посвящено божествам трёх священных гор

Как добраться: от станции JR Цуруока на автобусе «Сёнай коцу» до остановки Хагуросан (около 50 минут)

Текст: Тоя Манабу

Фотографии: Накано Харуо

Фотография к заголовку: Святилище Сандзин-госайдэн