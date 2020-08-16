Святилище Ясака в Киото: пример синто-буддийского синкретизма

Путеводительпо Японии

Существующее около 1200 лет святилище Ясака, расположенное в центре Киото, древней столицы Японии, хранит в себе черты особого сплава религий – синто-буддийского синкретизма. Оно знаменито также и связанным с ним праздником Гион – одним из трёх крупнейших праздников Японии.

Западные ворота Нисиромон, одна из достопримечательностей старой столицы

Святилище Ясака находится с восточной стороны Сидзё, Четвёртого проспекта, одной из главных улиц города. Невысокая каменная лестница в конце проспекта ведёт к ярко-красным воротам Нисиромон, которые по праву считаются символом святилища.



Ярко-красные ворота Нисиромон перед святилищем Ясака

До Указа о разделении богов и будд 1868 года в Японии буддизм и синто существовали в смешанной форме, в буддийских храмах и синтоистских святилищах нередко почитали святых и божеств обеих религий. До этого момента святилище Ясака называли Гионся, Гион-тэндзин, Гион годзу-тэнно. Само название «Гион» сейчас ассоциируется с районом гейш и баров в Киото, однако изначально по-японски оно обозначает Джетавана-вихара (яп. Гион-сёдзя), значимое для буддистов место на севере Индии, где проповедовал Шакьямуни, основатель буддизма.

Существует несколько версий о происхождении святилища. Согласно одной из них, святилище построил в 876 году монах Эннё, живший в эпоху Хэйан (794-1192), для почитания Годзу-тэнно, божества-хранителя Гион-сёдзя. По другой версии, оно построено неким монахом в 926 году как Гион-тэнсиндо. Ещё одна версия предполагает более древнюю историю святилища как места почитания божества рода Ясака, который происходил от переселенцев из царства Когурё в Корее и привёз божественный дух с горы Годзусан (сейчас – Гоясан), расположенной в царстве Силла.



Ворота-тории, южный вход в святилище

Главные божества, которым поклоняются в святилище Ясака, – это Сусаноо-но-микото, его супруга Кусиинада-химэ-но-микото, и ещё восемь божеств (Восемь царственных детей, Хатиодзи). После совершения множества проступков Сусаноо был изгнан на землю из страны богов Такамагахара (Равнина высокого неба). В одном из древнейших мифолого-летописных сводов «Анналы Японии» (Нихон сёки) говорится, что он сначала спустился на гору Годзусан в стране Силла, а затем отправился на восток по морю и высадился в провинции Идзумо на западе Японии (сейчас – префектура Симанэ). В любом случае, в святилище Ясака изначально практиковались как синто, так и буддизм, вокруг него сложилась особая культура, испытавшая влияние переселенцев из Кореи и включавшая поклонение иноземным божествам.

Праздник Гион с историей, насчитывающей более 1000 лет

Гион, летний праздник святилища Ясака, является одним из трёх крупнейших праздников в Японии. Ежегодно с 1 июля на протяжении месяца проводятся различные обряды, а кульминацией праздника является процессия повозок яма и хоко, которую иногда называют «передвижным художественным музеем». Захватывающее зрелище представляют собой повороты на перекрёстках (цудзи маваси) огромных повозок весом более десяти тонн, когда их поворачивают на смоченном бамбуке.



Праздник Гион; повозки увенчаны алебардами или копьями

Когда в 11 году Дзёган (869) Киото охватила эпидемия и умирало множество людей, для умиротворения душ умерших провели церемонию горё-э, поставив 66 копий по количеству провинций страны. Эта церемония, проведенная более 1100 лет назад, положила начало сегодняшнему празднику Гион. После периода междоусобных войн 1467-1477 годов, когда дотла сгорела большая часть Киото, праздник не проводили, возродив его примерно 30 лет спустя, в 1500 году, и с тех пор он проводится ежегодно.

Как добраться: от железнодорожного вокзала Киото на городском автобусе № 206 до остановки Гион; 5 мин.пешком от станции Гион-Сидзё линии Кэйхан; 8 мин.пешком от станции Каварамати линии Ханкю; 15 мин. на машине от железнодорожного вокзала Киото

Текст: Тоя Манабу

Фотографии: Накано Харуо

Фотография к заголовку: Праздник Гион в Киото, один из трёх крупнейших праздников в Японии

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