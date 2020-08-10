Почитание горы Мива в святилище Оомива: одно из древнейших святилищ Японии

Путеводительпо Японии

Посвящённое горе Мива святилище Оомива – одно из старейших. Уникальная его особенность – ворота-тории без верхних перекладин. В святилище нет и главного павильона хондэн, объектом поклонения является сама гора.

Святилище горы Мива

Расположенная в юго-восточной части равнины Нара конусообразная гора Мива (467 м) с древних времен была объектом поклонения и считалась местом обитания божеств. Находящееся в г. Сакураи преф. Нара святилище Оомива, в котором синтай, «телом божества», является сама гора, – одно из древнейших в Японии, легенды о его основании можно найти в старейших мифолого-летописных сводах «Записи о делах древности» (Кодзики, 712) и «Анналы Японии» (720). В святилище нет Главного павильона хондэн, поклоняются из Павильона поклонения (хайдэн) непосредственно самой горе. Стоящие перед хайдэн ворота-тории очень своеобразны – это два столба, верхние части которых соединяет верёвка-симэнава, а перекладин как таковых нет. В этом святилище сохраняется очень архаичная форма поклонения, когда поклоняются непосредственно природным объектам.



Гора Мива

В период Кофун (сер. III в.- сер. VII в.) царство Ямато с центром в регионе Кинки обретало всё большую силу. политическая сила в основном в регионе Кинки, был влиятельным. Род Мива, проводивший ритуалы в святилище Оомива, от царя получил родовое название (кабанэ) Кими, указывающее на его тесную связь с царствующим домом. Из этого можно заключить, что поклонение горе Мива имело важное значение.

По этой причине каждое дерево и каждый лист на горе считались местом пребывания божеств, туда запрещалось приносить топоры, поэтому гора покрыта огромными деревьями – здесь растут сосны, криптомерии суги, кипарисовики хиноки. Ранее вход туда был воспрещён, но с периода Мэйдзи в ответ на пожелания особо верующих поклонение на горе разрешили, но для этого нужно получить и повесить на шею шнурок-тасуки в качестве своеобразного пропуска и пройти очищение с использованием ритуальных жезлов гохэй. На горе требуется проявлять уважение к святыне, здесь запрещено употреблять еду и напитки, курить и фотографировать.



Вход на гору Мива

Божество, оберегающее жизнь

Главное божество святилища Оомива – Оомононуси-но ооками. Согласно легендам, оно явилось к Оокунинуси-но микото, главному божеству земли Идзумо, и помогло в строительстве страны, после чего поселилось на горе Мива, выразив пожелание, чтобы ему поклонялись именно там.



Тройные тории святилища Хибара, филиала святилища Оомива

Оомононуси-но ооками почитается как божество-хранитель жизни, отводящее несчастья, в том числе приходящие в связи с неблагоприятным воздействием сторон света. Оно известно и как покровитель производства сакэ. Сугитама, шары из листьев криптомерии суги, которые вешают у заводов сакэ или закусочных, являются формой почитания божества Мива, и многие сугитама делаются в святилище. Огромные сугитама висят и возле Павильона поклонения и Молитвенного павильона святилища, осенью каждого года их заменяют на новые.



Шар сугитама

Как добраться: примерно 5минут пешком от станции Мива линии JR Сакураи

Текст: Тоя Манабу

Фотографии: Накано Харуо

Фотография к заголовку: Тории перед святилищем Оомива

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