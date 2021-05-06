Исторические места Хираидзуми хранят память о правителях прошлого

Путеводительпо Японии

В Хираидзуми немало достопримечательностей, в том числе павильон Такадати Гикэйдо, воздвигнутый в память о Минамото-но Ёсицунэ, и Таккоку-но ивая Бисямондо, молитвенный зал в форме примыкающей к скале галереи. Вид расположенного неподалёку района Хондэра практически не изменился со времён средневековья.

Память о знаменитом военачальнике: зал Такадати Гикэйдо

В детстве Минамото-но Ёсицунэ (1159-1189), сводный брат Минамото-но Ёритомо, основателя сёгуната Камакура, был вынужден скрываться после того, как его отец Ёситомо погиб в ходе смуты Хэйдзи (1159-1160). Ёсицунэ какое-то время укрывался в храме Курамадэра в северной части Киото, но в конце концов решил, что религиозная жизнь не для него. Повзрослев, он покинул Киото, отправился на север в регион Тохоку и поселился в Хираидзуми под защитой Хидэхиры, главы рода Осю Фудзивара.

Ёритомо, сосланный из столицы, в 1180 году начал собирать войска, чтобы уничтожить преследовавший его дом Тайра, и Ёсицунэ поспешил к нему из Хираидзуми. Он сражался на передовой, заменяя Ёритомо, который был занят устройством военного правительства в Камакуре, и победил войско Тайра в битве при Данноура в 1185 году. Однако позднее он вызвал гнев Ёритомо, не спросив его позволения на получение придворного ранга, и ему пришлось вновь бежать в Хираидзуми, где Ёсицунэ снова воспользовался защитой Хидэхиры.



Поэт Мацуо Басё написал знаменитую хайку «Летние травы – // всё, что осталось // от воинских грёз», когда он посетил Такадати в 1689 году

Ёсицунэ жил в Коромогава-но-тати, резиденции, подаренной ему Хидэхирой, стоявшей на холме Такадати с видом на реку Китаками. На смертном одре в 1187 году Хидэхира завещал своим сыновьям сделать Ёсицунэ своим военачальником и вместе с ним сражаться против Ёритомо.

Но наследник Хидэхиры, Ясухира, которого Ёритомо убеждал выдать Ёсицунэ, предал Ёсицунэ в 1189 году, уничтожив его и всю его семью. Несмотря на то, что Ясухира выступил на стороне Ёритомо, армия Ёритомо напала на Хираидзуми в том же году, что положило конец правлению рода Осю Фудзивара и золотому веку Хираидзуми.



Скульптура Минамото-но Ёсицунэ

Сегодня Такадати известен как Хангандатэ или Хагандатэ. В 1683 году четвертый даймё княжества Сэндай, Датэ Цунамура, возвел павильон Гикэйдо в память о Ёсицунэ, который провёл свои последние дни в Хираидзуми. В павильоне есть деревянное изваяние Ёсицунэ, павильон управляется как филиал храма Моцудзи.

Информация:

Адрес: 14 Yanaginogosho, Hiraizumi, Iwate Prefecture

Как добраться: 5 минут на такси от станции JR Хираидзуми

Тел.: 0191-46-3300

Часы работы: с 8:30 до 16:30 (зимой до 16:00)

Открыт круглый год

Стоимость входного билета: взрослые – 200 йен, учащиеся начальной и средней школы – 50 йен

Павильон у скалы: Таккоку-но ивая Бисямондо



Павильон Таккоку-но ивая Бисямондо, построенный в стиле галереи кэнгай-дзукури

Павильон Таккоку-но ивая Бисямондо был воздвигнут в память о победе военачальника Саканоуэ-но Тамурамаро над местными племенами эмиси в регионе Тохоку. Построенное по образцу галереи храма Киёмидзудэра в Киото здание было завершено в 801 году, оно примыкает к возвышающейся за ним скале. Первоначально в павильоне хранилось 108 статуй Бисямонтэн, божества, которое особо почитали воины.

Постройка несколько раз сгорала за столетия своего существования, и была перестроена совсем недавно, в 1961 году. Сегодня в ней хранится 30 фигур Бисямонтэн, созданных в разные периоды.



На скале высечено большое изображение Будды

К западу от зала Бисямондо находится изображение Будды высотой 3,6 метра, высеченное в скале. Считается, что это либо Дайнити нёрай (Вайрочана), либо Амида нёрай (Амитабха). Минамото-но Ёсииэ, прадед Ёритомо и Ёсицунэ, вырезал его для умиротворения душ воинов, павших в битвах во второй половине XI века.

Информация:

Адрес: 16 Aza Kitazawa, Hiraizumi, Hiraizumi, Iwate Prefecture

Как добраться: 10 минут на такси от станции JR Хираидзуми

Тел.: 0191-46-4931

Часы работы: с 8:00 до 17:00 (зимой до 16:30)

Открыт круглый год

Входной билет: взрослые – 300 йен, учащиеся средних и старших классов школы – 100 йен.

Достопримечательности поблизости: остатки поместья сёэн Хонэдэра-мура



Пейзаж поместья сёэн Хонэдэра-мура почти в том же виде сохранил вид, который имел в средневековые времена (фотография предоставлена ​​префектурой Иватэ)

Район Хондэра, расположенный примерно в 30 минутах езды на машине от Хираидзуми, в посёлке Гэмби-тё города Итиносэки, раньше назывался Хонэдэра-мура. Эта территория была частью земельных владений храма Тюсондзи на протяжении около 300 лет, от конца периода Хэйан (794-1192) до начала периода Муромати (1333-1568).

Два средневековых живописных свитка, принадлежащие храму Тюсондзи и изображающие район в то время, показывают, что с тех пор внешний вид района практически не изменился. Спокойный сельский пейзаж и его извилистые водотоки – драгоценные остатки поместья столетней давности.

Информация:

Адрес: Hondera district, Genbi-chō, Ichinoseki, Iwate Prefecture

Как добраться: от станции JR Итиносэки на автобусе «Иватэ коцу», идущем на Гэмбикэй, Мидзуяма и Сукава-онсэн.Выйдите на остановке Цука (Хонэдэра-мура сёэн корюкан-маэ), оттудачуть более 30 мин.

Тел.: 0191-33-5022 (Хонэдэра-мура сёэн корюкан)

Часы работы: центр для посетителей Хонэдэра-мура сёэн корюкан открыт с 9 до 17 часов.Без разрешения вход на поля или фермы запрещен.

Закрыто по вторникам и во время выходных в конце года и в новогодние праздники

Входной билет: бесплатно

Репортаж и текст: Shoepress

Фотография к заголовку: Павильон Таккоку-но ивая Бисямондо, прижавшийся к утёсу