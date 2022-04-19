Музей Сяёкан в Аомори: место, где провёл свои детские годы писатель Дадзай Осаму
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Мемориальный музей знаменитого писателя в Аомори
Знаменитый японский писатель Дадзай Осаму (1909-1948) провёл часть своего детства в большом особняке с двускатной крышей в стиле иримоя, который построил его богатый отец, землевладелец Цусима Гэнъэмон. Великолепный особняк, построенный в июне 1907 года, сегодня стал музеем Сяёкан, посвящённым писателю.
В особняке одиннадцать комнат на первом этаже и восемь на втором, а также склад для риса. При постройке не пожалели высококачественной древесины криптомерий Аомори. Особняк и его просторный сад с фонтаном занимают обширную территорию площадью 2248 квадратных метров. Имущество было продано семьей Цусима после Второй мировой войны и в 1950 году превращено в гостиницу «Сяёкан», названной в честь романа Осаму «Закатное солнце» (Сяё) 1947 года. Гостиница на протяжении многих лет привлекала множество людей из-за своей связи со знаменитым автором.
Гостиница стала настолько популярной туристической достопримечательностью, что в 1996 году бывший город Канаги, позднее слившийся с городом Госёгавара, выкупил гостиницу, восстановил её первоначальный облик и вновь открыл для публики как музей, посвящённый Дадзай Осаму. В экспозиции выставлены письменные принадлежности и бумага Дадзая, его книги, первые издания его романов, его любимый плащ и другие памятные вещи.
Как добраться: на станции JR Аомори сядьте на главную линию Оу/линию Гоно до станции Госёгавара (около 70 минут). Пересядьте на железную дорогу Цугару и сойдите на станции Канаги (около 25 минут), оттуда до «Сяёкан» 7 минут пешком
Фотография к заголовку: Внешний вид «Сяёкан». Информация предоставлена администрацией префектуры Аомори, вебсайт на английском языке Aptinet Aomori Sightseeing Guide