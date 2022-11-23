Природные сокровища Аомори: изобилие болотных растений на горе Хаккода

Путеводительпо Японии

Гора Хаккода



На горе Хаккода есть много прогулочных маршрутов, откуда открываются природные красоты горы

Вулканическую группу Хаккода в вулканическом поясе Насу обычно называют «горой Хаккода», так что это не одна гора, а группа. Складки группы Хаккода равномерно расходятся во всех направлениях, благодаря чему здесь течёт много рек, а в верхнем течении часто можно увидеть красивые долины и водопады. Исторических записей о крупных извержениях не существует, но всё же это вулкан, за которым Японское метеорологическое агентство установило постоянное наблюдение, здесь много горячих источников и фумарол, таких как Дзигоку-нума.

До высоты 1000 метров над уровнем моря растут буковые леса, а выше склоны покрыты хвойными деревьями, такими как сосна аомори тодомацу. Выше 1400 метров находится альпийская зона с группами низкорослых деревьев, таких как рябина и платан. Здесь множество заболоченных мест, и эта зона также является настоящей сокровищницей болотных растений.

Как добраться: сядьте на автобусе № 11 от станции JR Аомори в сторону озера Товада (около 1 часа), сойдите на станции Хаккода ро-пууэй эки маэ (канатная дорога Хаккода)

Статья написана в сотрудничестве с сайтом информации для туристов преф. Аомори «Апутинэтто» (на англ. яз.)

Фотография к заголовку: Гора Хаккода в период осенней листвы