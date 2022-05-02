Крылья журавля: изящный мост Цуру-но маи в Аомори

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Мост Цуру-но-маи



Мост Цуру-но-маи и гора Иваки

Мост Цуру-но-маи длиной 300 метров через озеро Цугару-Фудзими в префектуре Аомори является самым длинным деревянным трёхарочным мостом в Японии. Мост построен из местного японского кипарисовика хиноки и получил своё название, «Танец журавля», из-за арочной формы, напоминающей журавля с расправленными крыльями. Возвышающаяся вдалеке гора Иваки создает прекрасный фон для этого изящного сооружения.

Как добраться: примерно 15 минут на такси от станции JR Муцу-цуруда

Фотография к заголовку: Вид на мост Цуру-но маи. Информация предоставлена администрацией префектуры Аомори, вебсайт на английском языке Aptinet Aomori Sightseeing Guide