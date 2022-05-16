Слияние восточных и западных элементов в прекрасном саду Сэйбиэн в Аомори

Путеводительпо Японии

Сэйбиэн



Первый этаж Сэйбикан устроен в японском стиле

Сад Сэйбиэн в Хиракава, префектура Аомори, примечателен очаровательным зданием в западном стиле и прекрасным садом для прогулок с прудом, спроектированным в стиле Ооисибугаку, характерном для региона Цугару. Устроенный в 1902 году сад признан живописным местом национального значения. В том числе в нём есть аккуратно подстриженные деревья японского тиса, представляющие богов, создавших Небо и Землю, и особым образом размещённые камни, а особый фон для всего сада создают равнины Цугару и далёкие горы.

Сэйбикан – изящное сооружение, сочетающее западные и японские архитектурные элементы, первый этаж в нём выполнен в японском стиле, а второй – в западном, здание обращено к прекрасному садовому пространству. Здание гармонично сливается с садом и весь комплекс напоминает элегантный Рокумэйкан, архитектурный символ вестернизации, построенный в Токио в 1883 году и прославившийся своими вечеринками и балами.

Говорят, что сады и особняки, которые появляются в популярном фильме студии «Гибли» «Ариэтти из страны лилипутов», были нарисованы под влиянием Сэйбиэн.

Как добраться: около 30 минут на автобусе от автовокзала Хиросаки до Сэйбиэммаэ по линии Конан Оноэ.

Фотография к заголовку: сад Сэйбиэн и изящное здание Сэйбикан. Информация предоставлена администрацией префектуры Аомори, вебсайт на английском языке Aptinet Aomori Sightseeing Guide