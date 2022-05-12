Известняковые скалы карстовых полей Коти

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Карст Сикоку



Карст Сикоку образовался в результате растворения известняковых пород

Карст Сикоку представляет собой живописное пространство, состоящее из травянистых склонов, усеянных белым известняком. Он спускается с плато Тэнгуномори высотой 1485 метров и проходит с востока на запад вдоль границы между префектурами Коти и Эхимэ. Это один из трёх основных районов Японии с карстовыми образованиями, ландшафт которых возник в результате растворения известняка и других типов коренных пород.

Как добраться: 80 минут на машине от развязки Сусаки Хигаси скоростной автомагистрали Коти.

Вебсайт: Посетите Коти (Карст Сикоку) (на английском языке)

Фотография к заголовку: Дорога вдоль горного хребта через карст Сикоку и захватывающий вид на усыпанные камнями просторы (предоставлено Ассоциацией посетителей и конференций Коти)