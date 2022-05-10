Древнее поселение Саннай-Маруяма: посетите доисторическую Японию!

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Археологические раскопки на Саннай-Маруяма



Реконструкция жилищ (© Pixta)

Саннай-Маруяма – обширный исторический памятник на юго-западе префектуры Аомори, относящийся к периоду Дзёмон (ок. 10 000–300 до н. э.). О его существовании знали на протяжении сотен лет, но только после археологических раскопок, начавшихся в 1992 году, стали выясняться истинные размеры этого места. В ходе раскопок были обнаружены следы человеческой деятельности, такие как земляночные жилища и сооружения на столбах, курганы, могилы взрослых и детей, а также огромное количество глиняной и каменной посуды, украшений, изделий из кости и рога.

Учитывая историческое значение Саннай-Маруямы, правительство префектуры распорядилось о сохранении памятника в 1994 году, а в 2000 году правительство Японии объявило его особым национальным историческим памятником. Некоторые постройки, такие как большое сооружение с колоннами и земляночные жилища, были реконструированы, чтобы дать посетителям представление о жизни в доисторической Японии.

В музее Саммару в центре для посетителей Дзёмон дзиюкан представлено около 1700 объектов, найденных на территории памятника, в том числе 500 экспонатов, признанных важными культурными ценностями. В центре для посетителей также есть мастерская, ресторан и другие объекты.

Как добраться: от станции JR Аомори сядьте на муниципальный автобус Аомори до Саннай-Маруяма исэки-маэ и сойдите на стоянке Саннай-Маруяма, это примерно 30 минут.

Фотография к заголовку: Столбчатые конструкции в поселении Саннай-Маруяма. Информация предоставлена администрацией префектуры Аомори, вебсайт на английском языке Aptinet Aomori Sightseeing Guide