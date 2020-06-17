Остров Касива и лодки, плывущие в воздухе: хрустальные воды Коти
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Остров Касива
Небольшой остров Касива возле полуострова Оцуки в префектуре Коти, расположенной на юго-западе Японии, известен прозрачными морскими водами – лодки, кажется, плывут в воздухе. В коралловых рифах здесь живёт около 1000 видов рыб, и посетители острова могут с корабля, который как будто плывёт по стеклянной глади, видеть обитателей моря в их среде обитания. Это популярное место среди любителей водных видов спорта – сёрфинга, рыбалки и подводных погружений.
Как добраться до острова Касива
Около часа на автобусе от ст. Сукумо линии Тоса-Куросио
Вебсайт (на английском языке)
Фотография к заголовку: Лодки возле острова Касива будто бы плывут в воздухе – настолько прозрачна морская вода (предоставлена Ассоциацией посетителей и конференций Коти)