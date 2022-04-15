Пещера Рюга в Коти: таинственное царство сталактитов

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Пещера Рюга



Небольшая часть из множества известняковых образований в пещере Рюга

Пещера Рюга, сформировавшаяся более 175 миллионов лет назад, является одной из трёх крупнейших известняковых пещер Японии. Общая длина её составляет около 4 километров, из которых примерно 1 километр открыт для публики. Здесь можно увидеть известняковые образования разнообразных форм и размеров, от сталактитов длиной 11 метров до филлитов 14 метров в окружности.

Пещера является национальным природным памятником, здесь можно поучаствовать в различных экскурсионных походах – от самых базовых до экскурсий для любителей приключений. Самая подробная экскурсия обязательно понравится любителям острых ощущений. Двигаясь только при свете своих налобных фонарей, участники преодолевают преграды – протискиваются в узкие щели, едва достаточные для того, чтобы протиснуться по одному, взбираются по бревенчатым лестницам. Бронировать участие нужно заранее.

Как добраться: 20 минут на машине от развязки Нанкоку скоростной автомагистрали Коти.

Вебсайт (на английском языке): Посетите Коти, Япония (пещера Рюга)

Фотография к заголовку: Пещера Рюга, памятник природы национального значения

Информация предоставлена Ассоциацией посетителей и конференций Коти