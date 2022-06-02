Побережье Кацурахама и статуя Сакамото Рёмы

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Побережье Кацурахама



Побережье Кацурахама известно своим белым песком и соснами на берегу

Побережье Кацурахама зажато между мысом Рюдзу на севере и мысом Рюо на юге и выходит на живописные просторы Тихого океана. Сосны, белый песок и глубокая синева океана создают прекрасную гармонию, напоминающую о миниатюрных садах. Пляж был известен с древних времен как место любования луной, здесь написаны многие известные старинные стихи.

На мысе Рюдзу, самой северо-восточной точке берега, над водами океана возвышается бронзовая статуя Сакамото Рёмы, одной из важнейших фигур в борьбе по свержению сёгуната Токугава. Вся береговая линия входит в пределы парка Кацурахама, где находятся в том числе Аквариум Кацурахама и Мемориальный музей Сакамото Рёмы.

Как добраться: 30 минут езды на машине от станции Коти.

Вебсайт Посетите Коти в Японии (Пляж Кацурахама, на англ. яз.)

Фотография к заголовку: статуя Сакамото Рёмы возвышается над океаном (предоставлено Ассоциацией посетителей и конференций Коти)