Хотокэгаура в Аомори: самое живописное место на полуострове Симокита

Путеводительпо Японии

Хотокэгаура



Слева: Нёрай-но-куби справа: Тенрюива

Хотокэгаура – это естественное скальное образование на западном побережье полуострова Симокита в префектуре Аомори. Выходящие на пролив Цугару скалы были вырезаны бурными волнами и суровыми погодными условиями здешних вод. Скальное побережье состоит из множества зелёных и белых скал из вулканического туфа, оно тянется примерно на два километра и здесь есть обрывы высотой до 90 метров.

Окружённая зелёными деревьями и глубоким синим морем группа скал напоминает собрание архатов (яп. ракан), учеников Будды. Многие из гигантских скал имеют связанные с буддизмом названия, а весь комплекс стал называться Хотокэгаура, «Залив Будды».

Как добраться: 45 минут на машине от Ома.

Фотография к заголовку: Хотокэгаура, два километра скал странной формы. Информация предоставлена администрацией префектуры Аомори, вебсайт на английском языке Aptinet Aomori Sightseeing Guide