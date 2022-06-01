Хотокэгаура в Аомори: самое живописное место на полуострове Симокита
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Хотокэгаура
Хотокэгаура – это естественное скальное образование на западном побережье полуострова Симокита в префектуре Аомори. Выходящие на пролив Цугару скалы были вырезаны бурными волнами и суровыми погодными условиями здешних вод. Скальное побережье состоит из множества зелёных и белых скал из вулканического туфа, оно тянется примерно на два километра и здесь есть обрывы высотой до 90 метров.
Окружённая зелёными деревьями и глубоким синим морем группа скал напоминает собрание архатов (яп. ракан), учеников Будды. Многие из гигантских скал имеют связанные с буддизмом названия, а весь комплекс стал называться Хотокэгаура, «Залив Будды».
Как добраться: 45 минут на машине от Ома.
Фотография к заголовку: Хотокэгаура, два километра скал странной формы. Информация предоставлена администрацией префектуры Аомори, вебсайт на английском языке Aptinet Aomori Sightseeing Guide