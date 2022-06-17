Глобальный геопарк ЮНЕСКО Мурото: геологическая сокровищница Коти

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Глобальный геопарк ЮНЕСКО Мурото



Инжир ако на территории Глобального геопарка ЮНЕСКО Мурото

Геопарк — это территория, где люди могут познакомиться с топографическими и геологическими особенностями, экосистемами и культурными характеристиками местности. В глобальном геопарке Мурото ЮНЕСКО, охватывающем весь город Мурото в префектуре Коти, можно познакомиться с природными чудесами, которые можно найти в земной коре.

Так называемые геосайты, то есть места, представляющие особый интерес с точки зрения геоогии, включают турбидитную зону мыса Мурото, где можно увидеть топографические выступы, образовавшиеся в результате землетрясений и других событий, глубоководную зону береговой линии Гёдо-Куроми, содержащую обнаженные подводные пласты, и зону культурного наследия Кирагава, в которой сохранились традиционные городские пейзажи района.

Как добраться: от станции Нахари на линии Аса железной дороги Тоса Куросио пересядьте на автобус Коти Тобу, следующий в Каннуру. Сойдите на остановке Центр Глобального геопарка Мурото (дорога занимает примерно час).

Вебсайт Посетите Коти в Японии (Глобальный геопарк ЮНЕСКО, на англ. яз.)

Фотография к заголовку: живописное морское побережье всемирного геопарка Мурото, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (предоставлено Ассоциацией посетителей и конференций Коти)