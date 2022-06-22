Плотина Куробэ: самая высокая арочная плотина в Японии

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Плотина Куробэ



Вид на озеро Куробэ с горы Оонандзи

Плотина Куробэ, построенная в верховьях реки Куробэ в префектуре Тояма – это арочная плотина высотой 186 метров с водохранилищем площадью в почти два миллиона квадратных метров. Это самая высокая плотина в Японии, она считается одной из крупнейших плотин в мире. Плотина находится в ведении Кансайской электроэнергетической компании, она питает гидроэлектростанцию № 4 на реке Куробэ, расположенную ниже по течению.

Строительство плотины было начато в 1956 году, но было сопряжено с многочисленными неудачами, в том числе проблемами с грунтовыми водами и оползнями. Оно было окончательно завершено в 1963 году, его общая стоимость составила 51,3 миллиарда йен. За всё время в работах было занято около 10 миллионов человек, более 170 из которых погибли в ходе строительства. Из-за сложности работ и большого количества жертв плотину Куробэ часто называли «проектом века».

С 26 июня по 15 октября вода регулярно сбрасывается в зависимости от погодных условий, и в этот период водосброс плотины особенно привлекает туристов. Посетители с разных точек могут увидеть грандиозное зрелище сброса воды со скоростью от 10 до 15 тонн воды в секунду, это зрелище можно наблюдать со смотровой площадки, террасы и дорожки вдоль вершины плотины.

Как добраться: 16 минут на троллейбусе Кандэн туннель от станции Огидзава.

Вебсайт Туристическая информация Тояма (Плотина Куробэ, на англ. яз.)

Фотография к заголовку: сброс воды из водосброса плотины Куробэ (информация предоставлена Бюро туризма и регионального развития префектуры Тояма и Ассоциацией туризма префектуры Тояма)