Живописные места префектуры Сага: сад Кунэнъан

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Кунэнъан



С приходом осени обширный сад обретает особенно красочный вид

Кунэнъан, «Сад девяти лет» на Кюсю, пейзажное место национального значения, известное своей красотой особенно в период осенней листвы, когда-то было виллой влиятельного бизнесмена Итами Ятаро, жившего в префектуре Сага. Сад, построенный под руководством Хосё, священника буддийского направления Дзёдо Синсю и садового мастера, получил такое название потому, что на его создание понадобилось девять лет, начиная с 1900 года.

Усадьба на территории построена в стиле сукия-дзукури, сочетающем в себе стили тясицу (чайной комнаты) и сёин (кабинета). В саду посажены азалии и клены, для которых в качестве «заимствованного пейзажа» (сякэй) используется имитация равнины Цукуси. Разбросанные по саду рощицы и растущий повсюду мох делают пейзаж ещё более очаровательным. Осенью сад площадью 6800 квадратных метров покрывается яркой осенней листвой. Он открыт для публики каждый год в сезон новой зелени и осенних листьев.

Как добраться: 15 минут на такси или автобусе от станции Кандзаки линии JR Нагасаки хонсэн.

Сотрудничество при публикации: Туристическая ассоциация преф. Сага: Асобоса, Страница сада «Кунэнъан»

Фотография к заголовку: усадьба в стиле сукия-дзукури