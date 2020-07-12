Природа и пейзажи Тоямы: водопад Сёмёдаки, самый высокий в Японии

Путеводительпо Японии

Водопад Сёмёдаки



Радуга на водопаде Сёмёдаки

Водопад Сёмёдаки падает с высоты 350 метров, это самое высокое падение в Японии. Пенные потоки воды, стекающие с горной цепи Татеэма и падающие в затянутый туманом бассейн внизу создают неизгладимое впечатление. Во время весеннего таяния снегов с увеличением объёмов стекающей воды справа появляется водопад Ханноки, поток которого внизу сливается с Сёмёдзаки и создаёт необычное зрелище – потрясающий V-образный водопад. Приещё большем увеличении потока рядом возникают меньшие водопады.

В посвящённом водопаду выставочном зале на автобусной остановке неподалёку демонстрируются рельефные модели и видео, описывающие водопад и процесс его формирования. В разные времена года водопад выглядит каждый раз иначе, поэтому многие люди приезжают сюда снова и снова, чтобы полюбоваться залежавшимся до весны снегом, летней зеленью или красками осеннего леса.

Как добраться: от станции Татэяма компании «Тояма тихо» на экскурсионном автобусе на Сёмёдаки, оттуда 30 минут пешком

Вебсайт:

Фотография к заголовку: Во время таяния снегов справа от Сёмёдаки появляется водопад Ханноки

Информация предоставлена ​​Бюро туризма и регионального развития префектуры Тояма и Ассоциацией туризма префектуры Тояма