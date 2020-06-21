Префектура Тояма: живописное побережье Амахараси

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Побережье Амахараси



Восход солнца над побережьем Амахараси

С живописного побережья Амахараси, что в префектуре Тояма, открывается потрясающий вид на море и горную цепь Татэяма с 3000-метровыми вершинами, возвышающимися над Тоямским заливом. Нетронутое цивилизацией побережье, расположенное на территории Национального парка «Полуостров Ното», простирается от Амахараси до набережной Мацудаэ-но-Нагахама в Хими и считается одним из самых красивых пляжей Японии.

С пляжа можно увидеть знаменитую Скалу Ёcицунэ – горный уступ, где, согласно легенде, Минамото-но Ёсицунэ (1159-1189), великий полководец и один из самых любимых и трагических героев Японии, пережидал ливень. Легенда о Ёсицунэ послужила источником и для самого названия Амахараси, которое переводится как «когда пройдет дождь».

Линия Хими оператора JR проходит вдоль побережья Амахараси и пользуется особой популярностью у любителей железной дороги за ее захватывающие виды на побережье.

Как добраться: пять минутах пешком от станции Амахараси на линии JR Хими.

Вебсайт: Туристический портал префектуры Тояма (Национальный парк “Побережье Амахараси”)

Фотография к заголовку: Горная цепь Татэяма, вид с побережья Амахараси (предоставлена Бюро туризма и регионального развития префектуры Тояма и Ассоциацией туризма префектуры Тояма)

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