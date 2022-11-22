Живописные места префектуры Сага: подъёмный мост на реке Тикуго

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Подъёмный мост на реке Тикуго



Подъемный мост на реке Тикуго с приближением сумерек

Символ посёлка Мородоми в городе Сага, подъёмный мост через реку Тикуго, самую большую реку Кюсю, является одним из немногих в мире стальных мостов с подъёмной частью. Его общая длина составляет 507 метров. Подъёмная часть между двумя 30-метровыми опорами поднимается вертикально на высоту 23 метра, позволяя свободно проходить крупным кораблям.

Мост был построен в 1935 году в качестве железнодорожного моста для бывшей линии Сага Японских национальных железных дорог Saga Line, но вышел из эксплуатации в 1987 году с упразднением линии. Однако в 1996 году он был восстановлен как место прогулок, подъёмная часть опускается восемь раз в день, соединяя посёлок Мородоми и город Окава в префектуре Фукуока на противоположном берегу.

Он популярен как маршрут спокойных прогулок днём и как место романтических свиданий по вечерам. Даже когда подъёмная часть находится в верхнем положении, прогулочный маршрут открыт, и можно дойти до центральной части моста. В 2003 году он был признан важным культурным достоянием национального значения.

Как добраться: 20 минут на такси от станции Сага линии JR Нагасаки хонсэн

Сотрудничество при публикации: Туристическая ассоциация преф. Сага : Асобоса Вступительная страница «Подъемного моста через реку Тикуго»

Фотография к заголовку: Подъёмный мост через реку Тикуго, признанный важным культурным достоянием Японии