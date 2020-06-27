Микурига-икэ: нетронутое цивилизацией альпийское озеро в префектуре Тояма

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Микурига-икэ



Озеро Микурига-икэ поздней осенью

Плато Муродо в префектуре Тояма окружено высокими горными вершинами Ояма, Анандзи и Фудзинооритатэ. Здесь же расположилось и Микурига-икэ – озеро вулканического происхождения, образовавшееся около 10 000 лет назад в результате извержения вулкана. Озеро находится на высоте 2405 метров над уровнем моря и занимает площадь около 30 000 квадратных метров. Его глубина составляет 15 метров, а длина береговой линии – 631 метр.

Большую часть года озеро покрыто снегом, но с лета до поздней осени в его удивительных темно-синих водах можно увидеть отражения окрестных гор. Окрестности озера знамениты своей роскошной альпийской флорой, такой как японский кедр, и фауной, представленной, в частности, особо охраняемой разновидностью куропаток – райтё (белой куропаткой).

Как добраться: примерно 10 минут пешком от терминала Муродо на альпийском маршруте Татэяма-Куробэ.

Вебсайт: Туристический портал префектуры Тояма (Микурига-икэ)

Фотография к заголовку: расположенное на высоте 2405 метров над уровнем моря озеро Микурига-икэ окружено горными вершинами, возвышающимися на 3000 метров (предоставлена Бюро туризма и регионального развития префектуры Тояма и Ассоциацией туризма префектуры Тояма)