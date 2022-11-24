Живописные места Коти: загадочный каменный круг Тодзиндаба

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Руины Тодзиндаба



С вершины мегалита руин Тодзиндаба можно увидеть Тихий океан

В этом месте было обнаружено множество каменных орудий труда и фрагментов глиняной посуды от раннего периода Дзёмон (ок. 13 000 до н. э. – 300 г до н. э.) до периода Яёй (ок. 300 г до н. э. – 300 г н. э.). Оно расположено примерно в 1 км после поворота направо недалеко от середины дороги Цубаки-но мити, «дороги камелий», ведущей из города Тосасимидзу на полуостров Асидзури.

Гранитные скалы высотой от 6 до 7 метров, называемые Тодзинсэки, разбросаны по всей горе, и она становится всё более популярной как «место силы», окружённое романтическим ореолом древности. По устроенной там лестнице множно подняться наверх, откуда открывается удивительный вид на Тихий океан с вершины мегалита.

Как добраться: около 2 часов на машине от развязки Симантотё скоростной автомагистрали Коти

Фотография к заголовку: Мегалиты Тодзиндаба

Редакционное сотрудничество: Ассоциация туризма и конференций префектуры Коти, Посетите Коти в Японии, «Руины Тодзиндаба» на английском и японском языках