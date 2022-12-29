Музеи Аомори: живопись периода Эдо в музее Бамфу

Путеводительпо Японии

Музей Бамфу



В музее Бамфу. В центре картина «Зимние облака и снег» Ураками Гёкудо, репродукция в технике «цифровой световой кисти»

Художественный музей полиграфической компании Бамфу – редкий пример музея, который не имеет коллекции как таковой и специализируется на репродукциях. В нём в основном представлены японские картины периода Эдо, созданные с помощью техники, называемой «цифровой световой кистью», в которой широко используются технологии управления цветом и обработки изображений. Исходя из представлений о том, что объекты искусства включали не только живопись, но и её обрамление, картины не просто копируют, а показывают в обрамлении, соответствующем эпохе оригинала.

Музей очень популярен среди любителей японского искусства, так как здесь можно в одном месте рассмотреть шедевры, разбросанные по всей стране. В ярко освещённом музее можно не только посмотреть иллюстрированные книги и свитки с картинами вблизи, но и потрогать их. Говорят, что такой уникальный метод демонстрации вызвал новый всплеск интереса к японской живописи и музей рекомендуют туристам, приезжающим в Японию.

Как добраться: 20минут на такси от станции JR Хатинохэ

Статья написана в сотрудничестве с сайтом информации для туристов преф. Аомори (на англ. яз.)

Фотографии предоставлены музеем Бамфу

Фотография к заголовку: Кано Эйтоку, складная ширма бёбу «Кипарисовик хиноки», репродукция «цифровой световой кистью»