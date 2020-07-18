Природа и пейзажи Тоямы: Кэякидайра в ущелье Куробэ
Путеводительпо ЯпонииТуризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кэякидайра
Кэякидайра – конечная остановка туристического поезда, проходящего через V-образное ущелье Куробэ, которое находится между Северными Альпами и горным хребтом Татэяма.
Вокруг станции есть немало привлекающих туристов мест, окутанных мистической атмосферой. В 600 метрах вниз по течению реки находится ущелье Сарутоби, где раньше через него перепрыгивали обезьяны. По дороге от станции в долину Бабадани расположен 34-метровый мост Оку-Канэбаши, известный открывающимися отсюда живописными видами. Если пойти дальше, то вы увидите проход Хитокуи-ива, прорубленный в скалах. По местным достопримечательностям можно совершить небольшой увлекательный туристический поход.
В Кэякидайра есть «тайные» горячие источники, такие как Мэйкэн-онсэн и Бабадани-онсэн, где вы можете расслабиться в ванне под открытым небом и полюбоваться красотой долины.
Как добраться: по железной дороге около 1 часа 20 минут от станции Унадзуки железной дороги Куробэ-кёкоку
Вебсайт: Туристический портал префектуры Тояма (Кэякидайра)
Фотография к заголовку: Мост Оку-Канэбаси по дороге от станции Кэякидайра к Бабадани
Информация предоставлена Бюро туризма и регионального развития префектуры Тояма и Ассоциацией туризма префектуры Тояма